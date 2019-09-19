"Хочется чего-то интиресней" - презентовали книгу о сексуальных похождениях

Фото: Валерий Шмаков

В рамках 26-го Book Forum молодая львовская писательница 23-летняя Марта Брижак представила повесть "Шльондра".

На событие в заведение "Квартира 35" недалеко от центра Львова пришло немало гостей, которые пили кто вино, кто кофе и слушали рассказы о сексуальных похождениях молодого автора.

"В книге - 70 процентов правды. В любой истории основа реальна. А остальные... Литература хочет чего-то поинтересней, поэтому приходится придумывать, - рассказывает Марта о ккниге. - Это были записи, которые я вела с первого курса. Собрала их вместе, расширила, начала строить какой-то костяк и сюжет. Так и книга вышла".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Форум издателей-2019 назвали лучшие книги

Мать автора была первой, кто читал книгу.

"Критиковала. Я давно не писала, поэтому она мне говорила, что моя манера фиговая, что надо дорабатывать. Но в целом поддерживала. С готовым текстом обратилась к издателю "Фолио". Им книга понравилась и они ее выдали", - добавила Марта.

Отрывок книги "Шльондра", который называется "Ромцьо", можно прочитать в открытом доступе в интернете. Цена книги на Форуме - 70 грн.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30 локациях Львова. Участие в Форуме примут 1 тыс. участников.