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пятница, 20 сентября 2019 11:20

"Хочется чего-то интиресней" - презентовали книгу о сексуальных похождениях
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Марта Брыжак перезнтувала книгу "Шлюха".
Фото: Валерий Шмаков
Марта Брыжак перезнтувала книгу "Шлюха".
Марта Брыжак перезнтувала книгу "Шлюха".
Марта Брыжак перезнтувала книгу "Шлюха".
Марта Брыжак перезнтувала книгу "Шлюха".

В рамках 26-го Book Forum молодая львовская писательница 23-летняя Марта Брижак представила повесть "Шльондра".

На событие в заведение "Квартира 35" недалеко от центра Львова пришло немало гостей, которые пили кто вино, кто кофе и слушали рассказы о сексуальных похождениях молодого автора.

"В книге - 70 процентов правды. В любой истории основа реальна. А остальные... Литература хочет чего-то поинтересней, поэтому приходится придумывать, - рассказывает Марта о ккниге. - Это были записи, которые я вела с первого курса. Собрала их вместе, расширила, начала строить какой-то костяк и сюжет. Так и книга вышла".

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Мать автора была первой, кто читал книгу.

"Критиковала. Я давно не писала, поэтому она мне говорила, что моя манера фиговая, что надо дорабатывать. Но в целом поддерживала. С готовым текстом обратилась к издателю "Фолио". Им книга понравилась и они ее выдали", - добавила Марта.

Отрывок книги "Шльондра", который называется "Ромцьо", можно прочитать в открытом доступе в интернете. Цена книги на Форуме - 70 грн.

18 сентября во Львове стартовало крупнейшее книжное событие Украины 26 Book Forum. В этом году фестиваль представит более 800 событий в 30 локациях Львова. Участие в Форуме примут 1 тыс. участников.

Автор: Текст: Анна-Лилия КОКОРА, фото: Валерий ШМАКОВ.
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