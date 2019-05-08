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среда, 08 мая 2019 11:15

Хедлайнер фестиваля Atlas Weekend вызвал в сети возмущения

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Хедлайнер фестиваля Atlas Weekend вызвал в сети возмущения
Российская группа "Сплин" станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве. Фото с открытых источников.

Российская группа "Сплин" станет хедлайнером фестиваля Atlas Weekend в Киеве.

Выступление группы станет завершающим на главной сцене в четвертый день фестиваля - 12 июля.

"Ключ поверни и полетели: легендарный рок-бэнд "Сплин" - хедлайнер 12 июля", - сообщили организаторы фестиваля в Facebook.

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В сети пользователи и посетители фестиваля выражают свое возмущение.

"Сплин" 2017-го выступил в России на фестивале "Нашествие". Там была выставка военной техники, которую применяют в Донбассе пророссийские боевики, напомнил украинский волонтер Роман Синицын.

В фестивале "Нашествие" не взяли участие даже некоторые аполитичные российские музыканты, заметил волонтер. Но "Сплин" выступил, несмотря на тот факт, что "фестиваль очень гнилой и пропагандистский".

2014-го лидер группы "Сплин" Васильев в одном из интервью выразил опасения в связи с выступлениями на Донбассе.

"Любое выступление там просто неуместно", - говорил музыкант. Однако в июле 2016-го "Сплин" уже выступал на Atlas Weekend в Киеве.

На Евровидении-2019, которое в этом году пройдет в Тель-Авиве (Израиль) 14, 16 и 18 мая, состоялись первые репетиции конкурса. Об этом сообщает официальный сайт конкурса.

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