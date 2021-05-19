Группа будет вынуждена пропустить второй полуфинал Евровидения

В участника из Исландии обнаружили коронавирус. Фото: @CommonESCGirl

Исландская группа Daði og Gagnamagnið не будет принимать участие во втором полуфинале Евровидения-2021.

У одного из музыкантов коллектива обнаружили коронавирус, сообщил фронтмен группы Дади Фрейр Петурссон в Twitter.

"Член Gagnamagnið получил положительный результат теста утром. К сожалению это означает, что мы не примем участие в репетиции сегодня и в шоу завтра. А запись нашей второй репетиции будет использована как замена", - написал он.

Заболел клавишник команды Йохан Сигурдур. Диагноз его шокировал и огорчил. Музыканты пытались быть осторожными. Йохан переносит инфекцию в легкой форме.

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Открытие Евровидения из-за подозрения на коронавирус пропустили музыканты из Польши, Мальты и Румынии. После первого полуфинала исландские участники занимают пятую строчку в рейтинге букмекеров.

Второй полуфинал состоится 20 мая. К победителям полуфиналов присоединятся представители стран "большой пятерки", организаторов конкурса, и победитель последнего Евровидения - Нидерланды. Имя победителя узнаем 22 мая.