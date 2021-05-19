Группа будет вынуждена пропустить второй полуфинал Евровидения

 
Ексклюзивы
1/5
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
От 500 грн: спрос на вышиванки вырос в три раза
Просмотров: 108
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Кабмин обновил правила назначения субсидий: что изменилось
Просмотров: 900
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
Для Зеленского Кличко не конкурент, но ударить по нему - достойно
1 Просмотров: 405
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Владельцы евроблях будут платить за растаможивание €1 тыс.
Просмотров: 297
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Умер школьник, которого нашли в тире с простреленной головой
Просмотров: 882
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Нашли крайнего ко второй годовщине президентства Зеленского
Просмотров: 738
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Дружба с Ахметовым и вечный министр Аваков: политолог рассказал о кадровой политике Зеленского
Просмотров: 1242
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Один народ с мариупольскими греками - открыли выставку посвященную татарам
Просмотров: 207
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
"Лучше бы этих ветеранов не было" — как в Киеве выбирали непокоренных
Просмотров: 2124
Фото
Все фото
25
5
6
7
10
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
&quot;В Океана нет дна&quot;: Святославу Вакарчуку - 46
"В Океана нет дна": Святославу Вакарчуку - 46
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
Евровидения-2021: вторая репетиция прошла без солистки группы Go_A
&quot;Я одержим и ненасытный. Живу без выходных&quot;: художнику Ивану Марчуку - 85 лет
"Я одержим и ненасытный. Живу без выходных": художнику Ивану Марчуку - 85 лет
Видео
Все видео
Жеребьевкой определили, в какой части финала выступит Украина на Евровидении-2021
Жеребьевкой определили, в какой части финала выступит Украина на Евровидении-2021
Началось Евровидение-2021 - смотреть онлайн
Началось Евровидение-2021 - смотреть онлайн
Дэвид Линч снял клип
Дэвид Линч снял клип
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Показали трейлер лесбийской драмы про монашек
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
Вышел трейлер с черной актрисой в роли королевы Англии
Интервью
1/5
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Часть Украины уйдет под воду. 75 тыс. людей потеряют жилье - что с нами сделает глобальное потепление
Просмотров: 783
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Боль за грудиной и в нижней челюсти - как распознать инфаркт
Просмотров: 306
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
Зеленский стремится поссорить Кличко с Порошенко - эксперт
1 Просмотров: 540
Как бороться с зависимостью детей от игр
Как бороться с зависимостью детей от игр
Просмотров: 360
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Взять болезнь под контроль помогут в профсоюзном санатории "Хмельник"
Просмотров: 234
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 мая 2021
Просмотров: 108
Замах
Група захоплення діяла блискавично. Міцненькі чоловіки в цивільному набігали з різних боків, хтось уже заломлював об'єкту руки. Затриманого ...
среда, 19 мая 2021 18:54

Группа будет вынуждена пропустить второй полуфинал Евровидения

  Комментировать
Группа будет вынуждена пропустить второй полуфинал Евровидения
В участника из Исландии обнаружили коронавирус. Фото: @CommonESCGirl

Исландская группа Daði og Gagnamagnið не будет принимать участие во втором полуфинале Евровидения-2021.

У одного из музыкантов коллектива обнаружили коронавирус, сообщил фронтмен группы Дади Фрейр Петурссон в Twitter.

"Член Gagnamagnið получил положительный результат теста утром. К сожалению это означает, что мы не примем участие в репетиции сегодня и в шоу завтра. А запись нашей второй репетиции будет использована как замена", - написал он.

Заболел клавишник команды Йохан Сигурдур. Диагноз его шокировал и огорчил. Музыканты пытались быть осторожными. Йохан переносит инфекцию в легкой форме.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина среди фаворитов Евровидения - Favbet

Открытие Евровидения из-за подозрения на коронавирус пропустили музыканты из Польши, Мальты и Румынии. После первого полуфинала исландские участники занимают пятую строчку в рейтинге букмекеров.

Второй полуфинал состоится 20 мая. К победителям полуфиналов присоединятся представители стран "большой пятерки", организаторов конкурса, и победитель последнего Евровидения - Нидерланды. Имя победителя узнаем 22 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Группа будет вынуждена пропустить второй полуфинал Евровидения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
мая

В США украинского нардепа назвали агентом России

Возле Киева открыли новый терминал аэропорта

Hewlett-Packard выпустила первый портативный компьютер

Киевлянка вышла за короля

Принц Гарри женился на Меган Маркл

Двух украинцев осудили за "расстрел" российских солдат

Самое читаемое
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
Гороскоп: три знака, которые поймают сегодня удачу за хвост
 Просмотров: 11160
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
СБУ показала, что нашла у соседей Кличко
4
 Просмотров: 10566
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука
Украинцев спросили, поддерживают ли они санкции против Медведчука Просмотров: 5616
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру
Девушка едва не откусила в ресторане пенис партнеру Просмотров: 5031
&quot;Как закалялась мразь&quot;. Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
 2 Просмотров: 3573
Культура
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
25
 Просмотров: 423
Жеребьевкой определили, в какой части финала выступит Украина на Евровидении-2021
Жеребьевкой определили, в какой части финала выступит Украина на Евровидении-2021
 Просмотров: 423
Украина в финале Евровидения-2021. Кто составил компанию
Украина в финале Евровидения-2021. Кто составил компанию Просмотров: 1683
Началось Евровидение-2021 - смотреть онлайн
Началось Евровидение-2021 - смотреть онлайн
 Просмотров: 639
Amazon хочет купить Metro-Goldwyn-Mayer - сколько придется заплатить
Amazon хочет купить Metro-Goldwyn-Mayer - сколько придется заплатить Просмотров: 162
Больше всего комментируют
11
Пропавший экс-суддя Чаус записал новое видеообращение
8
Дело Медведчука задело Путина - дипломат
3
Уволили преподавателя, который назвал украинский язык "псячим"
2
В отставку должен был уйти весь Кабмин, а не три министра
2
"Как закалялась мразь". Bihus.info проанализировал разговоры Медведчука
Голосов: 104
Голосование Какой самый интересный музыкальный альбом украинских исполнителей начала 2021 года?
  • Святослав Вакарчук - "Оранжерея"
  • Джамала - "Ми"
  • Kalush - Hotin
  • Dakh Daughters - Make Up
  • Курган - "Квантовий Суржик"
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть