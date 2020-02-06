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четверг, 06 февраля 2020 13:34

Группа "Антитела" посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта

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Группа &quot;Антитела&quot; посвятила песню 15-летнему активисту, который погиб во время теракта
Песней почтили школьника в пределах проекту Руслана Горового - "Так работает память". Фото: Instagram.

Украинская группа "Антитела" посвятила песню "Птица" харьковчанину 15-летнему Даниилу Дидыку. Он погиб на митинге в память Небесной сотни 22 февраля 2015-го.

Фронтмен группы Tарас Тополя напомнил, что администрация школы, в которой парень как раз заканчивал 11-й класс, долгое время отказывается назвать заведение его именем.

А трех организаторов теракта, виновных в смерти Даниила, осудили на пожизненное заключение. В прошлом году - отпустили. По настоянию РФ их внесли в списки обмена между Украиной и ЛДНР, говорится в сообщении на странице группы в Facebook.

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Песней почтили школьника в пределах проекту Руслана Горового - "Так работает память".

Владимир Дворников, Виктор Тетюцкий и Сергей Башлыков получили пожизненное за организацию взрыва во время траурного шествия, посвященного памяти героев Небесной сотни и погибшим в Донбассе. По данным силовиков, мужчин завербовали российские спецслужбы. Они проходили подготовку в российском городе Белгород, а за совершение теракта должны были получить $10 тыс. В результате взрыва погибли 4 человека, в том числе 15-летний Даниил Дидык.

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