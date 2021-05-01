Грэмми отказалась от "секретных" комитетов для номинаций

Теперь выбор номинантов будет основываться исключительно на тысячах голосов членов академии, участвующих в голосовании. Фото: Reuters

Музыкальная премия "Грэмми" в следующем году будет организована по новым правилам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте академии.

В частности, академия собирается отказаться от "секретных" комитетов, в которые входило от 15 до 30 представителей индустрии и которые отбирали номинантов. Такая система существовала с 1989 года, а с 1995 года комитеты отбирали артистов в "большую четверку" номинаций: "Альбом года", "Песня года", "Запись года" и "Лучший новый артист".

Теперь выбор номинантов будет основываться исключительно на тысячах голосов членов академии, участвующих в голосовании, уточнили в академии. Кроме того, изменилось количество категорий, в которых члены академии могут голосовать, и добавлены две новые награды, чтобы "отбить свою постоянную приверженность развитию музыкального ландшафта".

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Организаторы "Грэмми" решили также провести переаттестацию более 90% членов академии для гарантии того, что голосуют активно участвуют в создании музыки и музыкальной жизни.

"Грэмми" - главная музыкальная премия США. Сравнивают с "Оскаром" в кино. Вручает американская Академия звукозаписи с 1959 года.