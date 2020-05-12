Гостей онлайн-вечеринок Олег Скрипка угощал собственной маркой вина

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Зеленский повторяет ошибку предшественника. Минские соглашения надо отменять
Просмотров: 405
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 198
Как изменятся цены на АЗС в мае
Как изменятся цены на АЗС в мае
Просмотров: 1260
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
Выборы в ОРДЛО провести невозможно - Рахманин
1 Просмотров: 360
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3069
Когда подешевеет доллар
Когда подешевеет доллар
Просмотров: 4806
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3861
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
"Нам такие условия поставили, что люди сказали:" Идите в ср*ку "- как работают рынки в городах
1 Просмотров: 2691
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Что не так с ипотекой в Украине - мнение экономиста
Просмотров: 2223
Фото
Все фото
10
8
8
25
15
ВДНХ возвращается: &quot;Экспоцентр Украины&quot; открывает летний сезон
ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон
Видеоигра Assassin&#039;s Creed Valhalla расскажет о викингах
Видеоигра Assassin's Creed Valhalla расскажет о викингах
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Дизайнер создал иллюстрации национальных украинских типажей в стилистике мира Warcraft
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Художник подробно показал чувственную красоту женского тела
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Телеведущие поддержали творческий флешмоб # ИзоИзоляция
Видео
Все видео
"Точка ноль": украинские военные создали сериал о Донбассе
"Точка ноль": украинские военные создали сериал о Донбассе
Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" об украинской политике
Группа "Жадан и Собаки" выпустила песню "Кокаин" об украинской политике
Тело заморозили в американской лаборатории. Родители надеются в будущем оживить умершую от рака дочь
Тело заморозили в американской лаборатории. Родители надеются в будущем оживить умершую от рака дочь
В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями
В самом дорогом французском фильме снялась актриса с украинскими корнями
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Netflix заказал продолжение фильма "Эвакуация" с Хемсворт
Интервью
1/5
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Эксперт рассказал, от чего в дальнейшем будут зависеть низкие цены на топливо
Просмотров: 198
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Дефицит Пенсионного фонда никуда не исчезнет - экономист объяснил, когда в Украине вырастут пенсии
Просмотров: 3069
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
"В "Карпатах" мне не хватило времени. Но готов опять работать в Украине"
Просмотров: 738
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
Флаг победы - российский фейк. "Знаменосцы" не штурмовали Рейхстаг
2 Просмотров: 3861
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
РПЦ серьезно подмочила свою репутацию - религиовед
Просмотров: 1890
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
12 мая 2020
Просмотров: 270
Колишній
– Як думаєш, у нього зараз хтось є? – подруга Оксана вкотре заходить на сторінку колишнього в соцмережі. – Клявся, що однолюб. ...
вторник, 12 мая 2020 20:38

Гостей онлайн-вечеринок Олег Скрипка угощал собственной маркой вина

  Комментировать
Гостей онлайн-вечеринок Олег Скрипка угощал собственной маркой вина
Олег Скрипка дегустирует вино собственного производства "Страна грез"

В киевском Концерт Холле VV22 состоялся благотворительный концерт ОНЛАЙН VECHORNYTSI / Маевки - Гаивки.

Организаторы собирали средства для людей старшего возраста через Благотворительный фонд "Жизнелюб". Онлайн-билет стоил 100 грн.

"Почтим всех воинов, проливавших кровь за Украину. У нас анонсировано много гостей. Гости приходят и живьем поют. Велкам ту онлайн-вечерницы", - начал вечер хозяин вечеринок Олег Скрипка.

Вторым выступил лидер группы "Мандры" Фома.

"Приятно, что есть много людей, которые смотрят нас во всем мире. Я очень скучаю по морю, поэтому первая песня посвящается Одессе и собрату города - испанской Валенсии." "Шаланды полные контрабанды" вашему вниманию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Олег Скрипка приглашает на онлайн-вечерницы Маёвки-Гаивки

Участники онлайн-вечеринок должны были подготовить четыре позиции вина, чтобы пробовать его в течение вечера.

- Кто не приготовил - глотайте слюнки, - отметил Олег Скрипка. - Первая позиция - это розовое сухое бессарабское вино - "Джовин Ре". - Фома я знаю, что Вы много путешествуете с группой. Нет ли ощущения, что сейчас в клетке в связи с епидемией коронавируса?

- Мы действительно много путешествовали, как и каждые музыканты. Легче назвать где мы не были, чем были. Это точно, в Японии, Китае, Австралии и Новой Зеландии. Благодаря формату твоего мероприятия нас видит многие страны. К тому же пробуем вкусное украинское вино.

Третий участник вечера - фронтмен группы "Без ограничений" Сергей Тачинець.

- Многие знают, что Сергей из Закарпатья. Я обожаю этот регион, - продолжает Скрипка. - Уважаю херсонские, николаевские, одесские вина, но в Закарпатье они лучшие. Предлагаю вашему вниманию авторское вино Олега Скрипки "Страна грез" произведенное на закарпатской винодельне Шато Чизай. Розе, сорт винограда пино нуар.

Вашей группе 21 год. Некоторое время были в андеграунде. Сейчас у вас произошел ренессанс я так понимаю? - обращается к лидеру "Без ограничений" - ты рассказывал, что пишешь песни на кухне ночью. Изменилась схема творчества для тебя?

- Мы, как хорошее вино - должны были выстояться. На карантине написано 4 песни. Действительно на кухне вечером, преимущественно с красным сухим. Две уже из них записаны в студии. Мы готовим альбом в следующем году. Планировали этим заниматься позже, но сейчас так сложились обстоятельства, что есть на это время. Ничего не меняется в этом плане, кроме качества.

Фронтмен группы Kozak System Иван Лене - четвертый участник вечера. Исполнил песни "Твоя порядочность так соблазнительна" и "Не моя".

- Иван, я тебе приготовил вино красное, которое в 2019 году получило золотую медаль в Украине. Это молдавское вино. Купаж Каберне Совиньон мерло. Это лучшие сорта винограда для красных вин. Ваша группа здесь самая молодая из всех, - поздравляет коллегу Олег Скрипка.

19 мая Kozak System будуть праздновать 8 лет. По этому поводу также готовят онлайн-вечеринку.

- В мае мы празднуем много праздников. Во-первых хочу рассказать почему Маёвки-Гаивки. Была такая античная богиня плодородия Майя. На нашей территории в дохристианские времена был распространен ее культ. Этот праздник объединяет все индоевропейские народы от кельтов до индусов. Хочу отметить, что 1 мая - не советский праздник. Объединяет всю Европу. Оно началось в США на заре капитализма. В Украине мы праздновали его с 1919 года, еще до Советского Союза. 9 мая родился американский музыкант Билли Джоэл. Также в этот день 1917 года в УНР праздновали день украинского казацкого войска.

Последним гостем вечера стал кобзарь Тарас Компаниченко.

В завершение Олег Скрипка, Сергей Тачинець, Сергей Фоменко, Иван Лене и Компаниченко спели стрелковую пестню "Идет сечевое войско", гимн Организации украинских националистов "Родились мы" и "Многая лета". В финале Олег Скрипка, одетый в черно-красную вышиванку, исполнил "Два цвета".

Авторство песни "Родились мы у великое время" на слова Олеся Бабия приписывают Емельяну Нижанкивскому. С 1932 утверждена гимном ОУН. Лидер группы "Вопли Видоплясова" и Иван Лене с Kozak System инициировали создание для украинской армии строевой песни на основе текста Олеся Бабия. Записали Марш вместе с Сашкой Положинским, Сергеем "Фомой" Фоменко, Тарасом Компаниченко, Олегом "Фаготом" Михалютою, Сергеем Василюком и Тарасом Чубаем.

Впервые осовремененный Марш украинских националистов прозвучал 24 августа 2018 на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве.

Автор: Елизавета Красниченко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гостей онлайн-вечеринок Олег Скрипка угощал собственной маркой вина». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
мая

Киевская княжна стала женой короля

Церковь в онлайне: ввели должность веб-священника

Только итальянцы и норвежцы: осуществили первый полет на дирижабле к Северному полюсу

Советская станция упала на Луну

В Киеве открыли первый каменный христианский храм

Захватили военные склады и город

Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне

Президент США поблагодарил украинцев

Медиков начали награждать медалями за храбрость

"Воздушный мост": как спасали немцев после войны

Самое читаемое
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек
Укрзализныця проанонсировала запуск в мае пригородных электричек Просмотров: 29079
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
Сексуальная украинская диджейка снялась в пикантной фотосессии для мужского глянца
10
 Просмотров: 17919
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
Ломаченко второй раз в карьере побывал в нокдауне
 1 Просмотров: 11972
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет 2 Просмотров: 11619
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах
Самоубийство украинского полярника в Антарктиде: рассказали о причинах 1 Просмотров: 11268
Культура
ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон
ВДНХ возвращается: "Экспоцентр Украины" открывает летний сезон
10
 Просмотров: 81
Книжный арсенал перенесли на май 2021 года
Книжный арсенал перенесли на май 2021 года Просмотров: 27
Состоится первый концерт во время карантина
Состоится первый концерт во время карантина Просмотров: 162
Писатель рассказал о месте литературы во времена соцсетей
Писатель рассказал о месте литературы во времена соцсетей
 Просмотров: 90
"Точка ноль": украинские военные создали сериал о Донбассе
"Точка ноль": украинские военные создали сериал о Донбассе
 Просмотров: 1458
Больше всего комментируют
3
Ирина Билык опубликовала фотографию о том, как ее изменил карантин: фанаты в восторге
3
Нардепы просят СБУ взяться за Киву, который обозвал Львов колыбелью фашизма
2
ОП не публикует петицию с просьбой отозвать заявление Зеленского на Звиробий и Федыну - волонтер Гай
2
Саакашвили: Украинцы после карантина поймут - денег нет
2
Западные социологи: "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтингах политических партий
Голосов: 90
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua