Гостей онлайн-вечеринок Олег Скрипка угощал собственной маркой вина

Олег Скрипка дегустирует вино собственного производства "Страна грез"

В киевском Концерт Холле VV22 состоялся благотворительный концерт ОНЛАЙН VECHORNYTSI / Маевки - Гаивки.

Организаторы собирали средства для людей старшего возраста через Благотворительный фонд "Жизнелюб". Онлайн-билет стоил 100 грн.

"Почтим всех воинов, проливавших кровь за Украину. У нас анонсировано много гостей. Гости приходят и живьем поют. Велкам ту онлайн-вечерницы", - начал вечер хозяин вечеринок Олег Скрипка.

Вторым выступил лидер группы "Мандры" Фома.

"Приятно, что есть много людей, которые смотрят нас во всем мире. Я очень скучаю по морю, поэтому первая песня посвящается Одессе и собрату города - испанской Валенсии." "Шаланды полные контрабанды" вашему вниманию.

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Участники онлайн-вечеринок должны были подготовить четыре позиции вина, чтобы пробовать его в течение вечера.

- Кто не приготовил - глотайте слюнки, - отметил Олег Скрипка. - Первая позиция - это розовое сухое бессарабское вино - "Джовин Ре". - Фома я знаю, что Вы много путешествуете с группой. Нет ли ощущения, что сейчас в клетке в связи с епидемией коронавируса?

- Мы действительно много путешествовали, как и каждые музыканты. Легче назвать где мы не были, чем были. Это точно, в Японии, Китае, Австралии и Новой Зеландии. Благодаря формату твоего мероприятия нас видит многие страны. К тому же пробуем вкусное украинское вино.

Третий участник вечера - фронтмен группы "Без ограничений" Сергей Тачинець.

- Многие знают, что Сергей из Закарпатья. Я обожаю этот регион, - продолжает Скрипка. - Уважаю херсонские, николаевские, одесские вина, но в Закарпатье они лучшие. Предлагаю вашему вниманию авторское вино Олега Скрипки "Страна грез" произведенное на закарпатской винодельне Шато Чизай. Розе, сорт винограда пино нуар.

Вашей группе 21 год. Некоторое время были в андеграунде. Сейчас у вас произошел ренессанс я так понимаю? - обращается к лидеру "Без ограничений" - ты рассказывал, что пишешь песни на кухне ночью. Изменилась схема творчества для тебя?

- Мы, как хорошее вино - должны были выстояться. На карантине написано 4 песни. Действительно на кухне вечером, преимущественно с красным сухим. Две уже из них записаны в студии. Мы готовим альбом в следующем году. Планировали этим заниматься позже, но сейчас так сложились обстоятельства, что есть на это время. Ничего не меняется в этом плане, кроме качества.

Фронтмен группы Kozak System Иван Лене - четвертый участник вечера. Исполнил песни "Твоя порядочность так соблазнительна" и "Не моя".

- Иван, я тебе приготовил вино красное, которое в 2019 году получило золотую медаль в Украине. Это молдавское вино. Купаж Каберне Совиньон мерло. Это лучшие сорта винограда для красных вин. Ваша группа здесь самая молодая из всех, - поздравляет коллегу Олег Скрипка.

19 мая Kozak System будуть праздновать 8 лет. По этому поводу также готовят онлайн-вечеринку.

- В мае мы празднуем много праздников. Во-первых хочу рассказать почему Маёвки-Гаивки. Была такая античная богиня плодородия Майя. На нашей территории в дохристианские времена был распространен ее культ. Этот праздник объединяет все индоевропейские народы от кельтов до индусов. Хочу отметить, что 1 мая - не советский праздник. Объединяет всю Европу. Оно началось в США на заре капитализма. В Украине мы праздновали его с 1919 года, еще до Советского Союза. 9 мая родился американский музыкант Билли Джоэл. Также в этот день 1917 года в УНР праздновали день украинского казацкого войска.

Последним гостем вечера стал кобзарь Тарас Компаниченко.

В завершение Олег Скрипка, Сергей Тачинець, Сергей Фоменко, Иван Лене и Компаниченко спели стрелковую пестню "Идет сечевое войско", гимн Организации украинских националистов "Родились мы" и "Многая лета". В финале Олег Скрипка, одетый в черно-красную вышиванку, исполнил "Два цвета".

Авторство песни "Родились мы у великое время" на слова Олеся Бабия приписывают Емельяну Нижанкивскому. С 1932 утверждена гимном ОУН. Лидер группы "Вопли Видоплясова" и Иван Лене с Kozak System инициировали создание для украинской армии строевой песни на основе текста Олеся Бабия. Записали Марш вместе с Сашкой Положинским, Сергеем "Фомой" Фоменко, Тарасом Компаниченко, Олегом "Фаготом" Михалютою, Сергеем Василюком и Тарасом Чубаем. Впервые осовремененный Марш украинских националистов прозвучал 24 августа 2018 на параде ко Дню Независимости Украины в Киеве.