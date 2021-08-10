Голосовать за независимость людей подтолкнул фильм о Голодоморе. Вспоминаем украинское кино 1990-х

Автор: oiff.com.ua Ирина Цымбал и Денис Карасев сыграли главные роли в драме "Шамара". Ее называют одним из лучших отечественных фильмов 1990 годов

"1990-е - интересные годы, в которых мало кинематографа, но есть просто невероятное кино. Большинство из лучших тогдашних фильмов остро говорили и размышляли о том, что происходит здесь и сейчас с украинцами и Украиной. На грани или уже после государственного выхода из тюрьмы народов СССР. Достойны того, чтобы их увидеть и на себя посмотреть", - говорит киновед Владимир Войтенко.

К 30-летию Независимости Украины вспоминаем десятку самых выдающихся лент каждого десятилетия. Возвращаемся в 1990-е.

"Распад" - реж. Михаил Беликов, 1990 год

Фильм совместного производства с США относится еще к советскому времени. Находится остро на грани, но и говорит о вещах, которые на грани. Об одной из крупнейших мировых катастроф, которая произошла не так давно - аварии на Чернобыльской атомной электростанции 1986 года. Многие называют ее событием, с которого начал разрушаться, распадаться Советский Союз. Название впитывает в себя многое. Это распад общества, правил и законов, которые были на этой земле длительное время. Вроде с 1922-го, когда основали СССР. А вообще - где-то с 1917 года. Лента рассказывает об одной семье, вокруг которой происходят трагические события. В страшном сне такого не придумаешь. Кино художественное. Возможно, не самый изысканное, но психологически и социально мощное.

"Голод 33" - реж. Олесь Янчук, 1991 год

Другой фильм, который тоже снимался еще в Советском Союзе. Но не на государственные деньги, а народные. Сбрасывались все - и простые люди перечисляли деньги, и большие хозяйства. В конце 1980-х - начале 1990-х уже было в определенной мере развито частное предпринимательство, насколько это позволяли законы.

Лента рассказывает об одном из самых болезненных событий, величайших трагедий в истории не только Украины, но и мира - Голодоморе. Не все хотят это осознавать и оценивать, в том числе Россия, которая хорошо чувствует себя правопреемницей СССР.

Картину сделали по мотивам повести об этой беде "Желтый князь" писателя-эмигранта Василия Барки. Среди сценаристов - Лесь Танюк, одна из знаковых фигур шестидесятников и 1990-х в театре и кино. Режиссером был Олесь Янчук, который сейчас уже не один год директор Киностудии имени Довженко, которая, к сожалению, но и закономерно, изживает себя в новых условиях. Также возглавляет Союз кинематографистов, которой тоже непросто, как и всем украинцам.

Фильм черно-белый с одним цветным фрагментом в конце. Когда люди на самом деле погибают, они будто попадут к какой-то рай. Прыгают в будущее, а какое оно будет - неясно.

Ленту показали на телевидении накануне Всеукраинского референдума 1 декабря 1991 года. Пожалуй, подтолкнула людей, которые сомневались, голосовать ли за государственную независимость. В определенной степени приняла участие в том, чтобы сплотились в последний момент. И они таки объединились. 90 процентов отдали свои голоса, что должны быть самостоятельными. Как нам было и есть самостоятельными - мы это переживали 30 лет. И это все переживало и украинское кино. Начало собственно из фильма Янчука. И всего украинского народа, который выстрадал это своими жизнями и средствами, которые дали на создание ленты.

"Кислородный голод" - реж. Андрей Дончик, 1991 год

В 1991-м увидела свет еще одна лента, которая говорит о нашем непростом пути каждого и всех вместе к себе. Это совместное производство с Канадой. Создали по армейским рассказам одного из самых интересных украинских писателей Юрия Андруховича.

Рассказывает о том, как готовясь к демобилизации так называемые "деды" в армии хотят поиздеваться над молодыми военнослужащими. А так часто было, если не всегда. Большинство молодых всегда покорно терпит. Понятно, почему - от слабости. Разной - и физической, и психологической, что ты только что попал в новый неизвестный мир. Ведь в армии много ограничений. Это по сути одно из проявлений тюрьмы.

Уже покойный Тарас Денисенко играет одного из молодых - рядового Билыка. Он отказывается терпеть. И позиционирует себя как украинца. Хочет только на украинском разговаривать. А в советской армии, ясное дело, что "язык межнационального общения - русский". Сержант с тоже говорящей фамилией Кошачий говорит Билыку: "Я тебя трогать не буду. Такие, как ты, здесь сами вешаются".

Это трагическая история. И Билыка, и Кошачьего, и собственно нас. Это об украинцах в предчувствии своего независимого государства и о том, зачем оно им.

Денисенко получил награду за лучшую мужскую роль на Международном фестивале в греческих Салониках. А фильм - приз ассоциации итальянских кинокритиков на Венецианском кинофестивале.

"Энеида" - реж. Владимир Дахно, 1991 год

В основу полнометражного мультфильма легла "Энеида" Ивана Котляревского, с которой начиналась украинская литература. Создавали три года. Заказал московский "Союзтелефильм" для студии "Киевнаучфильм", на основе которого потом появилась "Укранимафильм". Делали на русском языке. А исключительно по инициативе самого режиссера Владимира Дахно и редактора фильма Тадеуша Павленко - на украинском тоже.

Работа имеет свои недостатки, немного статична. Но этапная. После того мало сняли в Украине анимационных полных метров.

"Июльские грозы" - реж. Анатолий Карась, Виктор Шкурин, 1992 год

Важная неигровая картина состоит из двух частей - "Страйк" и "Выход". Посвящена двум беспрецедентным по масштабам волнам шахтерских забастовок в еще советском Донецке в 1989-м и 1990-м годах. Приняли участие несколько тысяч горняков. Эти чрезвычайные тогда события считают весомым фактором в истории краха советской коммунистической системы. Остановилась работа более 100 шахт. Уже примерно через неделю после начала стали предметом специального телевизионного обращения тогдашнего руководителя СССР Михаила Горбачева. Представителей забастовки пригласили на переговоры в Москву, где их требования временно удовлетворили.

Параллельно с этим снимали фильм режиссеры Анатолий Карась и Виктор Шкурин, которые сами с Донетчины. О забастовке и о том, как люди тяжело живут на Донбассе. Ленту заметили, получила Шевченковскую премию.

Надо помнить, что забастовщики вместе со своими требованиями в конце концов даже потребовали государственной независимости Украины. Это там, в том же Донецке, с которым произошло то, что произошло в 1993-1994 годах и происходит сейчас. Большинство событий в фильме происходят под зданием областного комитета коммунистической партии. Под тем же, где до 2014 года располагалась Донецкая облгосадминистрация и с захвата которой началась так называемая ДНР, с которой до сих пор, как и с ЛНР, имеем те же проблемы. Смерти с обеих сторон, непризнанные псевдогосударственные образования и российскую военную и человеческую поддержку войны. И ни мы, ни мир не знает, что с этим делать.

"Цветение одуванчика" - реж. Александр Игнатуша, 1992 год

Фильм о сломе системы СССР снял на студии Довженко тогда известный театральный актер Александр Игнатуша. Рассказывает о сельском парне Юрасе, который вышел из тюрьмы и не может приспособиться к новым условиям жизни.

После освобождения герою говорят, что он не должен отлучаться, потому что на испытательном сроке. Должен ежедневно приходить к участковому и свидетельствовать, что на месте. А он молодой парень, у которого много интересов. Домой вернулся, а ему тюрьма продолжается. Против нее протестует. А его преследует милиция, пытается задержать.

В конце ленты следователь сидит у себя дома и слышит, как зачитывается Акт провозглашения независимости Украины. Начинается совсем другая жизнь. Какой она будет конкретно для Юрася - трудно понять. Но так или иначе касается его судьбы.

Это кино о важном переломном моменте. Когда остаются остатки старой власти, что уже сгнила по сути, как и весь СССР. И когда хочется чего-то нового.

"Певица Жозефина и мышиный народ" - реж. Сергей Маслобойщиков, 1994 год

Художественный фильм, хотя и не без философского и социального. Это дебютный полный метр талантливейшего режиссера, актера, графика и сценографа Сергея Маслобойщикова. Снял кино в помещении Черновицкого музыкально-драматического театра имени Ольги Кобылянской. Переосмыслил произведение Кафки.

Актриса, жена Маслобойщикова Алла Сергийко играет Жозефину, которая живет в своем будто несуществующем, иллюзорном мире театра и музыки. Искренне считает, что пение - это власть. И таким образом защищает свой народ.

Впоследствии приходят варвары с востока и севера. Кочевые народы хотят захватить и поживиться. Они разрушают воображаемый мир. Это метафора мира искусства и духовного и мира материального. Они всегда в конфликте. И у каждого из нас внутри, и в Украине как государстве. С этим должны жить, разбираться, анализировать. Лента будет универсальной и важной, что бы ни случалось с нами и обществом.

"Шамара" - реж. Наталья Андрейченко, 1994 год

Еще один фильм, который резонирует то, что происходило в начале 1990-х. Но через изображение эпидемии холеры на юге Украины в 1970-х. Наталья Андрейченко - интересная творческая личность. К сожалению, сложилось все так, что после дебюта она больше не снимала полнометражных фильмов. Но этот рассказывает о многом. О том, как простой человек ищет счастья. И как может вести себя в критических ситуациях, на грани.

Это трагическая история. Шамара - так называют главную героиню Зину Шамарину. Прячет романтические чувства к своему мужу-узнику, который женился на ней, чтобы избежать сурового наказания за ее изнасилование.

Главную роль исполнила непрофессиональная актриса Ирина Цымбал. На Киевском кинофестивале "Молодость" получила приз за лучшую актерскую работу от Французского культурного центра. Чтобы быть выразительным исполнителем - не обязательно иметь какую-то школу. Человеку может быть достаточной своей харизмы, характера, личности, которая видна на экране. Тогда способен сыграть самые сильные роли.

"Фучжоу" - реж. Михаил Ильенко, 1994 год

В начале 1990-х, как и в течение всего последнего столетия, было много волн миграций. Украинцы выезжали на другие земли, искали судьбу за океаном. Там была возможность. Там им давали землю. И они могли быть хозяевами.

Мечтательный фильм с полным названием "Ожидая груз на рейде Фучжоу возле пагоды" смотрит и назад, и вперед. Снял режиссер Михаил Ильенко. Он самый младший из братьев Ильенко, которые много сделали для и в украинском кинематографе, начиная с 1950-х и до сегодня.

Это фантазия об украинцах, которые путешествуют. Когда-то приплыли в Америку и там расположились и стали в основе канадского государства. Это попытка заглянуть на украинцев где-то в других мирах. И подумать, почему нам удается там, а не здесь. Это была такая мечта - давайте будем делать себя сами. Может, когда мы теперь хозяева государства на своей земле, то сможем сделать жизнь свою и близких интереснее, богаче, талантливее.

Главную роль исполнил Тарас Денисенко. Также сыграли выразительные актеры Богдан Ступка, Богдан Бенюк, дебютантка Иванна Ильенко.

"Как казаки" - реж. Владимир Дахно, Тадеуш Павленко, 1967-1995 годы

Эта самый успешный украинский анимационный сериал за всю историю. Выходил в течение 28 лет. Начинался фильмом "Как казаки кулеш варили" 1967-го. В следующих сериях они в футбол играли, невест из турецкого плена освобождали, соль покупали, на свадьбе гуляли, мушкетерам помогали, инопланетян встречали, олимпийцами становились. И вот наконец в 1995-м вышла последняя лента "Как казаки в хоккей играли" - единственная, снятая после распада СССР.

Это был популярный и важный сериал. Одно из истинно украинских кинопроизведений во времена, когда такого обычно не позволяли. Образы центральных персонажей Грая, Око и Тура олицетворяли разных по характеру и осанке украинцев. В девяти сериях ездят по всему миру и утверждают украинское. Не как какое-то захолустное, а как главное. Благодаря этому сразу же у зрителей обнаруживается определенная гордость за себя, за нас вместе, за наше украинское. За этим предстает народ.

Вес киноискусства - нести людям поддержку и идею. Чтобы гордились собой, знали, кто они такие, свое прошлое и себя сейчас. Казаки - это наша история. Тогда даже было одно из украинских государств, пусть оно иначе называлась - Войско Запорожское. Казаки - это же мы. Мы их продолжение. Поэтому они не зря все это делали - шли на врага и защищали свой род от тех, кто приходил на нашу землю непрошеный.

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"Юбилей Независимости дает нам возможность посмотреть на прошлое своего кинематографа, оценить настоящее и заглянуть в будущее, - добавляет Владимир Войтенко. - Фильмы 1990-х выходили из того предыдущего кинематографа советских времен. Со всеми болячками, проблемами и невозможными для экранизации темами. Но процесс все равно продолжался. В 1990-х уже заканчивался Советский Союз, и начиналась независимая Украина. Но не было понимания у людей государственных о том, что кино - это нечто большее, чем зарабатывать деньги. Что это о доступном для широкой публики самоосознании, понимании и показа себя в мире - кто мы и зачем мы".