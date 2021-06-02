Go_A рассказали о дуэте с победителями Евровидения

Катерина Павленко прокомментировала возможный дуэт Go-A с итальянцами Måneskin. Фото: Facebook

Солистка группы Go-A Екатерина Павленко рассказала о вероятном дуэте с победителями Евровидения, итальянскими рокерами Måneskin.



"Мы поговорили и не против сделать совместный проект. Но кроме желания артистов, есть еще юридическая плоскость. Это все надо наладить, потому что мы на одном лейбле, они на другом. Надо как-то решать это. Ситуация така: в творческом плане мы готовы, а в юридическом еще много работы надо сделать. К тому же мы в разных странах живем, и это капец ", - сказала певица во время трансляции в Instagram.

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На Евровидении Украину представляла группа Go_A, которая заняла пятое место в международном песенном конкурсе. С этой же песней, Shum, заняли первое место в рейтинге мировых трендов Spotify. Spotify - сервис, который позволяет легально и бесплатно прослушивать музыкальные композиции.