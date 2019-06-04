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вторник, 04 июня 2019 10:40

Главную героиню "Чернобыля" написали с двух украинок

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Главную героиню &quot;Чернобыля&quot; написали с двух украинок
Физика-ядерщика Ульяну Хомьюк сыграла английская актриса Эмили Уотсон. Фото: кадр из сериала

Американский сценарист и режиссер мини-сериала HBO "Чернобыль" Крейг Мейзин открыл детали создания некоторых персонажей картины. В частности, образ Ульяны Хомьюк - председателя правительственной комиссии СССР по ликвидации последствий аварии, был написан с двух американок украинского происхождения.

Впервые об аварии на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года Мейзину рассказали Дора Хомяк и Ульяна Леґедза.

"Он мне сказал, что имеет такую идею - а я говорю: "Хомяк лучше нет, может немного измени?" - рассказала член правления волонтерской организации Razom For Ukraine Дора Хомяк. - Он превратил фамилию на Хомьюк. А Ульяна Леґедза с нами училась также, она американка украинского происхождения.

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Когда он мне написал несколько лет назад в твиттере, что начинает снимать что-то о Чернобыле, то я отнеслась к этому с предостережением, потому что уже не первый раз кто-то пытался рассказать что-то об Украине, но получалось не очень качественно. Однако этот сериал мне нравится, это очень качественная работа".

Физика-ядерщика Ульяну Хомьюк сыграла английская актриса Эмили Уотсон.

"Мы довольны тем, насколько нам удалось это сделать. То, что народ Украины, Беларуси и России хорошо воспринял наш сериал, значит для меня больше, чем любая рецензия критиков", - прокомментировал Крейг Мейзин.

3 июня вышла финальная серия мини-сериала "Чернобыль" об аварии на ЧАЭС. Эпизод называется "Вечная память". В ней Валерий, Борис и Ульяна пытаются раскрыть правду о Чернобыле.

Голос Америки
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Дата
04
июня

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