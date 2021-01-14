Гитарист Queen выпустил шокирующие духи

73-летний Брайан Мэй вместе с итальянским модным домом создал духи, чей аромат, по словам музыканта, напоминает британскую глубинку. Фото: Instagram

Гитарист рок-группы Queen Брайан Мэй выпустил духи с запахом барсука. Помог основатель итальянского бренда Xerjoff Серджо Момо.

"Духи имеют запах сандала и барсука - животного, которое мне близко. Этот аромат позволяет почувствовать, как пахнет британская глубинка", - говорит музыкант.

Аромат получил название Save Me, в честь хита Queen 1980-го.

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50 мл стоят €197. Деньги пойдут на защиту дикой природы. Мэй основал фонд защиты животных Save me.

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