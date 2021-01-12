Гиперреалистичные портреты украинского художника Сергея Пискунова, которые трудно отличить от фотографий

Работы художника Сергея Пискунова трудно отличить от фотографий

Каждый художник однажды находит для себя свой жанр. Для Сергея Пискунова это гиперреализм. Его работы настолько живые, что их часто путают с фотографиями!

Но кто же такой Сергей Пискунов?

Он родился 9 апреля 1984 года в городе Лисичанске. Его образование никак не связано с искусством - Сергей закончил Академию таможенной службы Украины по специальности инженер компьютерных систем. Тем не менее, на 3 курсе Сергей возобновил дело, которое так нравилось ему в детстве, - рисование. Первое достижение Сергея, связанное с искусством, - это его выставка в академии, которая прошла под конец учебы. После окончания академии Сергей не бросил рисование несмотря на работу. Он работал сначала на таможне, затем программистом и параллельно писал картины. Только в 2017 году рисование стало основной деятельностью Сергея. И это дало свои результаты, сейчас у него сотни тысяч подписчиков в соцсетях, своя онлайн галерея работ и выставки по всему миру: в Швейцарии, Германии, Израиле, США и т.д.

То, чем привлекают работы Сергея - их реалистичность. Но не все знают о том, как художник достигает такого результата. Все дело в блестящих текстурах, которые очень часто можно заметить на работах Сергея - это фольга, жидкости, различные обертки и все то, что вызывает у многих ощущение, что они смотрят на фотографию. Однако, создание таких картин требует очень много усилий. Как рассказывал сам Сергей, некоторые почти готовые работы ему пришлось уничтожать из-за одного неверного мазка.

Что интересно, художник пишет свои работы по фотографиям. Поэтому создание картин Сергея Пискунова - трудоемкий процесс в несколько этапов, над которым работает большая команда. Все начинается с идеи будущей картины, затем идет подготовка и фотосессия. Создаются качественные снимки, которые в дальнейшем становятся основой для картин художника. Всего на написание одной работы уходит около месяца. А весь процесс создания работ Сергея Пискунова можно наблюдать в его социальных сетях, где он в том числе размещает видео с этапами создания картин.