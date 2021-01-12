Гиперреалистичные портреты украинского художника Сергея Пискунова, которые трудно отличить от фотографий

 
Ексклюзивы
1/5
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Коммуналка ударит по рейтингу "Слуги народа" ближе к весне - Швец
Просмотров: 1404
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
Зеленский вышел за рамки Конституции - Безсмертный
3 Просмотров: 2259
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Почему Зеленскому не стоит очаровываться нынешним рейтингом
Просмотров: 1017
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
Новые рейтинги: Зеленский держится за власть, а Порошенко играет в догонялки
5 Просмотров: 3870
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
Зеленский продолжает играть в ведущего "95 квартала"
5 Просмотров: 2574
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Как правильно составить планы на год и выполнить их - советы эксперта
Просмотров: 585
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Просмотров: 4869
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Есть скандалы погромче, чем "пленки" Лероса
Просмотров: 972
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Что мешает развитию трансплантологии в Украине
Просмотров: 207
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
Украина не готова к деоккупации Крыма - Лариса Волошина
2 Просмотров: 1584
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Колядку "Святая ночь" спели в стиле хип-хоп
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
Назвали 10 лучших сериалов 2020 года
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
В фильме "Бесславные крепостные" Шевченко читает стихи в перерывах между боями на мечах
Интервью
1/5
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
МВФ может закрыть глаза на саботаж украинской власти и дать транш - эксперт
Просмотров: 261
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
Каждый десятый украинский ребенок учится в условиях оккупации - правозащитник
3 Просмотров: 342
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
Переселенцам никто ничего не должен, - психолог
2 Просмотров: 8604
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Непрофильные вызовы "скорой" за год обошлись налогоплательщикам в 10 млрд - эксперт Минздрава
Просмотров: 306
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
После деоккупации россиян выселят из Крыма - юрист
Просмотров: 5751
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2021
Просмотров: 1098
Світла трава
За день до Нового року я косив траву. Якби ще років п'ять тому хтось сказав таке — не повірив би. А тут ось воно — косив, на болоті, за ...
вторник, 12 января 2021 12:28

Гиперреалистичные портреты украинского художника Сергея Пискунова, которые трудно отличить от фотографий

  Комментировать
  Работы художника Сергея Пискунова трудно отличить от фотографий
Работы художника Сергея Пискунова трудно отличить от фотографий

Каждый художник однажды находит для себя свой жанр. Для Сергея Пискунова это гиперреализм. Его работы настолько живые, что их часто путают с фотографиями!

Но кто же такой Сергей Пискунов?

Он родился 9 апреля 1984 года в городе Лисичанске. Его образование никак не связано с искусством - Сергей закончил Академию таможенной службы Украины по специальности инженер компьютерных систем. Тем не менее, на 3 курсе Сергей возобновил дело, которое так нравилось ему в детстве, - рисование. Первое достижение Сергея, связанное с искусством, - это его выставка в академии, которая прошла под конец учебы. После окончания академии Сергей не бросил рисование несмотря на работу. Он работал сначала на таможне, затем программистом и параллельно писал картины. Только в 2017 году рисование стало основной деятельностью Сергея. И это дало свои результаты, сейчас у него сотни тысяч подписчиков в соцсетях, своя онлайн галерея работ и выставки по всему миру: в Швейцарии, Германии, Израиле, США и т.д.

То, чем привлекают работы Сергея - их реалистичность. Но не все знают о том, как художник достигает такого результата. Все дело в блестящих текстурах, которые очень часто можно заметить на работах Сергея - это фольга, жидкости, различные обертки и все то, что вызывает у многих ощущение, что они смотрят на фотографию. Однако, создание таких картин требует очень много усилий. Как рассказывал сам Сергей, некоторые почти готовые работы ему пришлось уничтожать из-за одного неверного мазка.

Что интересно, художник пишет свои работы по фотографиям. Поэтому создание картин Сергея Пискунова - трудоемкий процесс в несколько этапов, над которым работает большая команда. Все начинается с идеи будущей картины, затем идет подготовка и фотосессия. Создаются качественные снимки, которые в дальнейшем становятся основой для картин художника. Всего на написание одной работы уходит около месяца. А весь процесс создания работ Сергея Пискунова можно наблюдать в его социальных сетях, где он в том числе размещает видео с этапами создания картин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Гиперреалистичные портреты украинского художника Сергея Пискунова, которые трудно отличить от фотографий». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
января

Для мыльной оперы сшили 3 тыс. платьев

Led Zeppelin выпустили дебютный альбом

Самое читаемое
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
Пропавшую 21-летнюю женщину нашли зарезанной в подвале
3
 Просмотров: 29080
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
Гороскоп на 11-17 января: астрологиня назвала знаки, которым будет везти
 Просмотров: 16848
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
В ковбойской шляпе и без лифчика: Хоуп Билл поразила эротической фотосессией
6
 Просмотров: 14905
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
Соблазнительная звезда TikTok радует фанов манящими снимками в белье
10
 Просмотров: 13104
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
Фотограф поделился невероятными снимками с самого высокогорного села украинских Карпат
12
 Просмотров: 12024
Культура
Для мыльной оперы сшили 3 тыс. платьев
Для мыльной оперы сшили 3 тыс. платьев
 Просмотров: 90
Led Zeppelin выпустили дебютный альбом
Led Zeppelin выпустили дебютный альбом
 Просмотров: 72
Сняли продолжение "Молчание ягнят"
Сняли продолжение "Молчание ягнят" Просмотров: 243
В соцсети самостоятельно вырезали Трампа из "Один дома 2"
В соцсети самостоятельно вырезали Трампа из "Один дома 2" Просмотров: 360
Украинский фильм ужасов вошел в список лучших
Украинский фильм ужасов вошел в список лучших Просмотров: 1413
Больше всего комментируют
8
Сразу в нескольких городах украинцы вышли на протесты
6
Зеленский: Не можем позволить рост тарифа на газ
6
Готовим план антикризисных мер - Арахамия
3
Украинцы блокируют движение транспорта из-за повышения тарифов
3
Посмотрел "Квартал" на Новый год. Большей х**ни я не видел - Скрыпин
Голосов: 449
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть