Гильермо дель Торо представил сказку для взрослых с крепкими нервами

Роль в "Лабиринте Фавна" не была дебютом 12-летней актрисы Иваны Бакеро, но стала первой главной. vamosblog.co.uk

27-го мая 2006-го года на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма мексиканского режиссера Гильермо дель Торо "Лабиринт Фавна". После сеанса публика 22 мин. аплодировала создателям картины.

Испания, 1944 год. 10-летняя Офелия переезжает в новый дом вместе с матерью и отчимом. Новый дом стоит посреди леса, напоминает готический замок. Гражданская война в стране уже закончилась, но ее отголоски еще ощущаются. Партизаны-республиканцы прячутся везде. Отчим девочки - офицер армии Франциско Франко. Он воспринимает жену только в качестве инкубатора для продолжения рода. Однажды Офелия находит в лесу лабиринт, где живет волшебный Фавн. На своем пути девочка встречает и других магических существ. Они называют ее принцессой и спасительницей. История подобная "Алисе в Стране чудес" Льюиса Кэрролла. Правда, не все так беззаботно. Офелии надо пройти 3 испытания. Очень жестоких и опасных.

Мексиканец Гильермо дель Торо всегда верил в знаки и магические символы. Однажды, режиссер забыл книгу с эскизами в такси и думал, что никогда уже не ее увидит. Таксист понял, что эти рисунки очень важны. Он самостоятельно отыскал автора и отдал потерянное. Дель Торо решил, что это небесное благословение. Фильм больше не может ждать.

Лента "Лабиринт Фавна" стала одной из немногих сказок, что номинировались на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Картина получила статуэтки за операторское мастерство, работу художника-постановщика и грим. Это вывело дель Торо на новый уровень и позволило ему работать в Голливуде с большими бюджетами. С тех пор режиссер поставил 4 полнометражных фильма и написал сценарии для многих чужих работ. Среди которых трилогия "Хоббит" Питера Джексона.

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Мексиканские кинематографисты все чаще отмечаются киноакадемией. Премию "Оскар" за режиссуру в течение последних 6 лет 5 раз получали земляки дель Торо. Алехандро Гонсалес Иньярриту в 2015, 2016 годах и Альфонсо Куарон в 2014 и 2019. Сам же дель Торо с лентой "Форма воды" в прошлом году получил "Оскар" за "лучшую режиссуру", "лучший фильм". Коммерческий успех этой картины позволил режиссеру рассчитывать на осуществление мечты - экранизации романа "Хребты безумия" Лавкрафта.