Финалисты нацотбора "Евровидения-2022" сняли клип на киевском рынке

Автор: Фото: facebook.com/kalush.official Группа Kalush Orchestra сняли клип на киевском рынке

Украинская группа Kalush Orchestra, вышедшая в финальный этап нацотбора на "Евровидение-2022", сняла клип на песню Stefania на известном киевском рынке-"шайбе". Свою новую видеоработу музыканты представят 12 февраля на финальном концерте нацотбора. Kalush Orchestra – проект популярной украинской репгруппы, основанной в 2021 году. Кроме музыкантов Kalush Олега Псюка, диджея Килиммена, бэквокалиста Джонни Дивного и Игоря Диденчука, в группу вошли мультиинструменталисты Тимофей Музычук и Виталий Дужик.

Съемки нового клипа проходили в историческом здании на улице Кудряшова возле Южного железнодорожного вокзала. Уникальное сооружение в стиле советского модернизма было построено в 1973 году по проекту архитектора Аллы Онищенко. Сначала там был рынок "Железнодорожный". Последним арендатором стал супермаркет "Кишеня".

Видеоработу для Kalush Orchestra снимал украинский кинорежиссер Сергей Чеботаренко. В съемках также участвовали фанаты группы.

Полную версию видеоклипа на песню Stefania можно будет увидеть 12 февраля на финальном концерте нацотбора "Евровидение-2022". На нем определят победителя, который представит Украину на песенном конкурсе в Италии.

Финалистка нацотбора на Евровидение-2022 Roxolana представила лирик-видео на песню Girlzzzz. Во время выполнения трека – дублирует слова на языке жестов. Артистка рассказала, что хочет мотивировать разных слушателей чувствовать себя уверенно при разных обстоятельствах.