кадр с фильма В Польше укранский фильм о семье из оккупированного Луганска получил награду на международном кинофестивале

Фильм Дарьи Онищенко "Забытые" получил специальную награду жюри на Варшавском международном кинофестивале.

Картина соревновалась в программе Competition 1-2, в которой представлены первые и вторые полнометражные фильмы молодых режиссеров, пишет style.nv.

Лента Забытые - это история украиноязычной семьи из Луганска, которая пытается покинуть неподконтрольную территорию и переехать в Киев. Фильм обращает внимание на проблемы переселенцев и на тяжелые условия жизни в оккупированном городе. Впрочем, это также идеалистический фильм о любви и вере в будущее. Главная героиня Нина, молодая учительница украинского языка, влюбляется в Андрея - парня-сироту, который тоже борется с несправедливостью в оккупированном городе. Фильм показывает судьбы людей, которые остаются мужественными и верными своим идеалам, несмотря на тяжелые обстоятельства.

В фильме сыграли Марина Кошкина (Захар Беркут), Василий Кухарский, Даниил Каменский (Сторожевая застава) и звезда украинского кино Алексей Горбунов.

Одну из ролей в картине "Забытые" сыграла известная украинская художница Мария Куликовская. В кадре она делает собственный арт-перформанс - уничтожает собственные скульптуры, повторяя тем самым правдивую историю, которая состоялась в центре современного искусства IZOLYATSIA в Донецке в 2014 году.

В Варшаве состоялось пять показов ленты "Забытые".

"Польские и иностранные зрители хорошо восприняли фильм. Некоторые люди говорили, что они вообще ничего не знали о том, что сейчас происходит в Украине и были очень удивлены увиденным на экране. Это для меня, наверное, самое важное", - рассказала режиссер Онищенко.

Съемки фильма "Забытые" проходили в январе и феврале 2019 в Киеве. Фильм является украинско-швейцарской кинопродукцией, которая получила финансовую поддержку Министерства культуры Украины по результатам конкурсного отбора.

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Украинский режиссер и бывший политзаключенный Олег Сенцов получил в Варшаве специальную награду Польской киноакадемии - орла за "Мужество и стойкость". Сенцов поблагодарил поляков за поддержку и за то, что помнили его.