Фильм "Киборги" получил награду украинского кинофестиваля

"Скифского оленя" Сеитаблаеву дали по итогам голосования зрителей. Фото: Укринформ

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев получил награду "Скифский олень" за фильм "Киборги" от украинского кинофестиваля "Молодость". Лента победила в голосовании зрительских симпатий во время Дней отечественного кино в Верховине.

Награду режиссеру вручили на пресс-конференции по итогам Дней кино.

"На Днях украинского кино в Верховине мы проводили голосование. Напечатали бюллетени с оценками от единицы до пяти. И победителем с фантастической оценкой 4,95 балла стал фильм "Киборги" Ахтема Сеитаблаева. Его фильм "Чужая молитва" тоже был представлен на этом фестивале и оказался на втором месте с результатом 4,93 балла", - сказал гендиректор "Молодости" Андрей Халпахчи.

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Он отметил, что в свое время эту награду получали режиссера Роман Полански и Этторе Скола, актрисы Софи Лорен и Катрин Денёв.

"Твоя творческая работа, и та, которую ты проводишь как гражданин Украины, твой патриотизм заслуживают многих наград. Надеюсь, что этот маленький "Скифский олень" будет стоять когда-то рядом с большим "Оскаром", - сказал Халпахчи режиссеру" Киборгов".

Сеитаблаев поделился подробностями создания своего нового фильма "Захар Беркут". Его будут снимать по мотивам одноименной повести Ивана Франко.

По словам режиссера, пока съемочная команда ищет места для съемки.

"Мы находимся в подготовительном периоде. Ездили на первый подбор локаций. В частности были возле Манявского скита, в Тустани, других интересных местах Карпат и Закарпатья. Также ездили в родовой поселок Нагуевичи, где родился Франко. Посетили его реконструированный дом, посидели и попили чай за тем столом, где он писал повесть "Захар Беркут", - рассказал Сеитаблаев.

Режиссер добавил, что съемочный период начнется в мае-июне или июне-июле 2018 года.

Бюджет ленты составит 75 млн грн, из которых 30 млн грн - государственная поддержка.

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На протяжении четырех дней в рамках Дней украинского кино в Верховине показали 7 современных украинских лент. Кинопоказы посетили около 3000 зрителей.