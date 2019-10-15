Фею-крестную в новой экранизации "Золушки" сыграет мужчина

Американец Билли Портер получил роль крестной феи в новом римейке "Золушки" студии Sony. Темнокожий актер является открытым представителем ЛГБТ-сообщества.

Автор: fullcirclecinema.com 50-летний актер Билли Портер — первый открытый гей, получивший премию "Эмми"

Главную роль в "Золушке" получила кубино-американская певица Камила Кабельо. Она примет участие и в создании саундтрека.

Злую мачеху играть американка Идина Мензел, которая озвучивала Эльзу в мультфильме "Холодное сердце".

Режиссер будущей картины — Кей Кэннон. Сопродюсером стал британский телеведущий Джеймс Корден.

Съемки запланированы на февраль 2020-го. В прокате лента появится в 2021 году.

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50-летний актер Билли Портер известен ролями в сериалах "Американская история ужасов" и "Поза", за который получил премию "Эмми". Стал первым открытым геем, которому вручили эту награду.