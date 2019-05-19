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воскресенье, 19 мая 2019 21:45

Фестиваль популярной культуры состоится в Киеве

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Автор: comiccon.kiev.ua
  Фестиваль Kyiv Comic Con пройдет 1-2 июня в столичном Украинском доме
Фестиваль Kyiv Comic Con пройдет 1-2 июня в столичном Украинском доме

1-2 июня в Киеве состоится пятый ежегодный фестиваль популярной культуры Kyiv Comic Con. Пройдет в Украинском доме. В этом году мероприятие посетят актеры Ричард Брейк и Предраг Белац, косплеер Анна Молева, писатели Роберт М. Вегнер и Анна Каньтох, разработчики видеоигр Ubisoft и The Farm 51.

Ричард Брейк - исполнитель роли Короля Ночи в 4 и 5 сезонах сериала "Игра престолов" и Джо Чилла в фильме Кристофера Нолана "Бэтмен: Начало". Также играл в лентах "Тор: Царство тьмы", "Kingsman: Секретная служба", "Мэнди". Предраг Белац - исполнитель роли Игоря Каркарова, директора школы Дурмстранг в фильме "Гарри Поттер и кубок огня" и лорда Доннона в картине "Хроники Нарнии: Принц Каспиан".

На Kyiv Comic Con можно будет посетить открытую встречу с Ричардом Брейком и Предрагом Белацом в главном зале фестиваля, а желающие взять автограф или сфотографироваться могут приобрести отдельный билет на автограф- или фотосессию. Кроме встреч с актерами, в кинопрограмме - презентации украинских релизов от компании FILM.UA Group и студии "Червоний собака", а также лекции специалистов отрасли.

В литературной программе фестиваля - визит польских фантастов Роберта М. Вегнера и Анны Каньтох. Кроме того, состоится ряд дискуссий о темном фэнтези, научную фантастику и состоянии молодой украинской фантастики, а также допремьерные презентации. Среди гостей дискуссионной программы - писатели, представители издательств, редакторы, переводчики, художники и специалисты в области литературоведения.

В рамках комикс-программы посетителей ждет презентация комиксов, на которой издательства объявят новые франшизы, которые вскоре появятся в переводе на украинский язык. Также будут тематические лекции и мастер-классы. На графическом столе художники будут рисовать вживую в течение двух дней фестиваля: посетители смогут пообщаться, взять автограф и приобрести оригинальные произведения.

Геймеры смогут принять участие в киберспортивных соревнованиях, поиграть в игры на консолях. На фестивале будет презентация и стенд от компании Ubisoft. А польская студия The Farm 51 на интерактивном стенде и во время отдельной презентации в кинозале продемонстрирует видеоигру Chernobylite, действие которой происходит в Чернобыльской зоне отчуждения.

Благодаря центру "Сакура Мацури" посетители смогут узнать, как изучать японский язык, смотря аниме, научиться искусству оригами и японской каллиграфии, узнать о культуре K-POP, а также увидеть выставку винтажных кимоно и самурайских доспехов.

На Kyiv Comic Con будут тематические стенды франшиз "Звездные войны", "Гарри Поттер", Marvel, DC, "Терминатор", Warhammer, "Игра престолов", "Властелин колец", BioShock, "Очень странные дела". В зоне настольных игр можно будет попробовать сыграть в почти сотню игр. Кроме того, состоятся мастер-классы по робототехнике, конкурсы и квизы на знание вымышленных вселенных, квесты и соревнования, косплей-шоу, тематическая ярмарка.

Билет на день стоит 390 грн, на 2 дня - 590 грн. Приобрести билеты можно через сайт фестиваля и на месте.

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Kyiv Comic Con - первый в Украине фестиваль популярной культуры, который объединяет все ее проявления: кино, комиксы, фантастическую литературу, косплей, настольные и видеоигры, аниме и мангу. Первый Kyiv Comic Con состоялся 6-7 июня 2015 года и собрал более 9,5 тыс. гостей. В 2018-м мероприятие посетили примерно 12,5 тыс. человек.

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