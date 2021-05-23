Победителем Евровидения-2021 стал итальянский группа Måneskin с песней "Zitti e buoni". Представители от Украины, группа Go_A, заняли пятое место

Жюри разных стран оценивали номер украинский не очень высокими баллами - преимущественно давали от 1 до 8, некоторые вообще не ставил ни одного балла. Только от жюри Литвы Украина получила 12 баллов. В итоге от жюри группа Go_A получил 97 баллов.

Однако зрители песенного конкурса наоборот высоко оценили номер украинцев. В итоге публика отдала Go_A 267 баллов, что является одним из самых высоких показателей. Поэтому по результатам оценок зрителей мы оказались на втором месте. В сумме с баллами жюри - Украина заняла пятое место.

Автор: eurovision.tv Евровидение-2021: как зрители голосовали за Украину в финале

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В этом году международный песенный конкурс "Евровидение-2021" проходил в Роттердаме, Нидерланды, благодаря победе Дункана Лоуренса 2019 года. Ведь в прошлом году конкурс был отменен из-за пандемии коронавируса.