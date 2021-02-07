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воскресенье, 07 февраля 2021 16:21

Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение

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Это психоделическая дурка - Кондратюк о песне от Украины на Евровидение
Группа Go_A представит Украину на Евровидении с песней "Шум". Клип к композиции снимали на киевской горе Щекавица. Уже собрал миллион просмотров в Youtube. Фото: Facebook

Группа Go_A представит Украину на Евровидении с песней "Шум".

"Эта песня мне кажется более интересной для конкурса Евровидение, чем "Соловей". Она больше танцевальная, хитовая. Здесь есть фишка, даже сказал бы психоделическая дурка. Слова странно-смешные, с претензией на зеленое что-то. Специально спето, чтобы мы не могли разобрать слов и каждый додумывал свое. Непонятно, или жомы, или жопы. Если бы была публика на Евровидении, а не онлайн-формат, наши музыканты довели бы ее до экстаза. А "Соловей", на мой взгляд, была неконкурентна. Хотя в эфире моей программы солистка Екатерина Павленко мне доказывала, что я ошибаюсь. Якобы я отстал от современной музыки. Но "Шум" понравилась, желаю им хорошего выступления", - говорит продюсер Игорь Кондратюк.

В основу песни "Шум" положена одноименная игра-веснянка. Представляя ее в соцсетях, участники Go_A назвали композицию "манифестом в форме музыкального видения предков о мироздании".

Впервые за 15 лет участия нашей страны на Евровидении прозвучит украиноязычная песня.

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На рассмотрение жюри были представлены еще 2 новые песни группы: "Рано" и " Церковка". Выбирали песню Джамала, солист группы The Maneken Евгений Филатов, продюсер Руслан Квинта и члены правления Общественного вещания – Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин.

В прошлом году группа победила в Национальном отборе с песней "Соловей", но из-за пандемии коронавируса Евровидение-2020 перенесли на весну 2021 года. Украина, как и большинство других стран, не стала менять представителя, но музыкантам, по правилам конкурса, пришлось написать новую песню. В этом году 65-й песенный конкурс пройдет в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, а финал - 22 мая.

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