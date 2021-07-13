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вторник, 13 июля 2021 17:31

"Это битва за свою страну" - требуют создать новую комиссию для выборов директора Мыстецкого арсенала

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&quot;Это битва за свою страну&quot; - требуют создать новую комиссию для выборов директора Мыстецкого арсенала
Инициативная группа "Першого грудня" и исполнительный совет Украинского ПЕН призывают создать новую комиссию и провести прозрачный конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала в Киеве. Фото: facebook.com

Инициативная группа "Першого грудня" и исполнительный совет Украинского центра Международного ПЕН-клуба опубликовали заявление "Битва за культуру". Посвящено скандалу вокруг столичного Мыстецкого арсенала.

Требуют создать новую конкурсную комиссию для избрания генерального директора культурной институции по прозрачным принципам, с легитимным и честным представительством общественности. Провести новый конкурс по процедуре, которая отвечает принципам прозрачности, добропорядочности и профессионализма, будет вызывать доверие в обществе.

"Особую тревогу вызывают процедуры конкурсов, в частности, только что проведенного конкурса на избрание генерального директора Мыстецкого арсенала. Мы видим серьезные нарушения процедуры и принципов добропорядочности, ослабляющих доверие к организации конкурса и его результатам. Наибольшие предостережения у нас вызывает процесс избрания представителей общественности в конкурсную комиссию", - говорится в заявлении.

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Украинский ПЕН и группа "Першого грудня" отметили, что конкурс на должность директора Мыстецкого арсенала не состоялся по формальным причинам, поскольку ни один кандидат не набрал достаточного для победы количества голосов.

"Вместе с тем, как мы видим, он имел значительные нарушения и вызвал большое недоверие в обществе. Тот факт, что конкурс не состоялся, дает возможность исправить ситуацию".

В заявлении напомнили о похожих проблемах в Украинском культурном фонде и Центре Довженко, а также об Украинском институте.

"Ситуация с избранием генерального директора Мыстецкого арсенала несет огромную угрозу постоянству молодых украинских институций в сфере культуры. Из-за подобных же игр сегодня почти парализована работа Украинского культурного фонда, который имеет дискредитированный Наблюдательный совет. УКФ смог "перезапустить" украинский культурный сектор - но сегодня этот перезапуск поставлен под сомнение. Подобным образом "подвешенной" является ситуация в Центре Довженко, где административное давление и нарушение процедур привели к институциональной нестабильности. Тревожной является ситуация вокруг Украинского института, который постоянно сталкивается с уменьшением финансирования".

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Объяснили важность "битвы за культуру".

"Сейчас мы словно сталкиваемся с намерением депортировать культуру и демонтировать украинские культурные институции, которые отвечают на запрос относительно национальной идентичности. Это серьезный вопрос безопасности в стране, которая борется с оккупантом.

Культура - это не развлечение. И это не "десерт". Это экосистема мышления и чувствования общества, это энергия его креативности и осмысленности. Сфера культуры является барометром того, насколько творческие силы в обществе способны победить силы ретроградные, коррупционные и безликие. Если мы проиграем битву за культурные институции, мы можем проиграть битву за свою страну".

13 июля Государственное управление делами объявило повторный конкурс на должность генерального директора Национального культурно-художественного и музейного комплекса Мыстецкий арсенал. Срок проведения - не более двух месяцев.

6 июля выборы руководителя Арсенала не состоялись. Ни один из кандидатов не набрал необходимых пять голосов. Четыре из девяти голосов получил экс-министр культуры времен Януковича Михаил Кулиняк. Некоторые претенденты и члены конкурсной комиссии заявили о фальсификации и конфликте интересов со стороны председателя комиссии Василия Чернеца.

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