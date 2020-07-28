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вторник, 28 июля 2020 11:58

ЕС выделил украинским художникам более €800 тыс.

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ЕС выделил украинским художникам более €800 тыс.
ЕС выделил финансовую помощь для украинских художников. Фото: pixabay

Финансовую поддержку от ЕС по программе House of Europe ("Дом Европы") получили более тысячи украинских художников и представителей креативной индустрии.

Общая сумма поддержки - более €800 тыс., сообщили на странице Представительства ЕС в Украине в Facebook.

Также для поддержки борьбы Украины с пандемией Евросоюз и программа House of Europe ввели специальный пакет грантов на сумму €800 тыс.

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"Культурные институты почти из всех регионов Украины получили финансовую поддержку для новых увлекательных проектов или просто для приспособления своей работы к новым реалиям. Более 1000 художников, предпринимателей креативной индустрии и специалистов культуры получили индивидуальные разовые стипендии для облегчения последствий кризиса для себя и своих семей", - отметил посол ЕС в Украине Матти Маасикас.

Украина получит макрофинансовую помощь €600 млн от Евросоюза, если выполнит ряд условий. Среди них судебная реформа, реформирование налоговой и таможенной администрации, ликвидация налоговой милиции.

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