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воскресенье, 14 июля 2019 15:59

Ее 13 романов об Анжелике перевели на 30 языков

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Ее 13 романов об Анжелике перевели на 30 языков
Фото: из открытых источников

14 июля два года назад на 96-м году жизни умерла писательница Анн Голон.

Она - авторка всемирно известных приключенческих романов об Анжелике. Писала их с мужем Всеволодом Голубиновым, извесным под именем Серж Голон.

Первый том "Анжелики" вышел в свет в 1957 г. (сначала в Германии, потом уже во Франции).

В 1963 году режиссёр Бернар Бордери экранизировал первую часть романа "Анжелика". Всего с 1964 по 1968 год было выпущено 5 фильмов. Только во Франции общее число зрителей кино- теле- и видеопоказов сериала об Анжелике по состоянию на 2012 год приближалось к 800 млн человек.

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Сама Анн Голон родилась 17 декабря 1921 года в Тулоне в семье капитана французского флота Пьера Шанжё. Когда ей исполнилось 18 лет, она написала свою первую книгу "Страна за моими глазами".

В 1949 году молодая писательница получила премию за свою новую книгу — "Патруль невинного святого". На полученные деньги она решила поехать в Африку, откуда собиралась посылать репортажи. Симона отправилась во Французское Конго, где познакомилась с геологом Всеволодом Голубиновым, сыном русского консула Сергея Голубинова.

Роман, начавшийся между Симоной и Всеволодом, вылился в глубокое чувство, и вскоре они поженились.

Действительным автором романа об Анжелике была одна Симона Шанжё, а её муж был больше помощником в поисках исторического материала. Симона и Всеволод три года проработали в библиотеке Версаля, изучая исторические сочинения и документы 17 века.

В 1953 году рукопись первого тома "Анжелики" была отправлена в четыре издательства во Франции, Германии, Англии и Италии от имени Анн Голон. Первыми издали "Анжелику" немцы в 1956 году, указав автором Анн Голон. В 1957 году в день рождения их третьего ребёнка первый том вышел во Франции, авторами были обозначены Анн и Серж Голон; введение мужского имени предполагало бо́льшую серьёзность изданию романа.

Всего на сегодняшний момент в серии о приключениях Анжелики вышло 13 томов.

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Дата
14
июля

Ее 13 романов об Анжелике перевели на 30 языков

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