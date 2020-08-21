Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины

Во время работы над Государственным Гимном также записали и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Фото: Дзидзьо в Facebook

Государственный Гимн вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал украинский исполнитель Dzidzio.

Впервые перед публикой музыкант исполнил Гимн Украины на стадионе "Металлист" в Харькове, пишет "Укринформ".

Dzidzio поразил зрителей на стадионе, а соцсети взорвались одобрительными отзывами. Впоследствии певца выбрали послом Сборной Украины по футболу.

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Именно это вдохновило артиста записать Государственный Гимн Украины. Несколько месяцев назад Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригенткы Оксаны Линев начал работать над этим проектом. Работа продолжалась в киевском Доме звукозаписи Украинского радио, единственном месте в Украине, где можно одновременно записать более сотни музыкантов и хористов.

Во время работы над Государственным Гимном также записали и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни", презентация которого состоялась в апреле накануне Пасхи.

Певец Dzidzio (Михаил Хома - Gazeta.ua) снял новый фильм. Для этого выбрал родительский дом на Львовщине. Он в совершенстве подошел к концепции телепроекта. Кадры со съемочной площадки в селе Бортники артист периодически публикует.