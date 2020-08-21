Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины

 
Ексклюзивы
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 3897
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Украине - 29: с чем занятным связано это число
Просмотров: 306
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Независимость — это способность самореализоваться в своей стране
Просмотров: 54
Независимость - это получить свою ценность как государства
Независимость - это получить свою ценность как государства
Просмотров: 81
Независимость - это базовое условие
Независимость - это базовое условие
Просмотров: 297
Независимость - это понимание смысла существования народа
Независимость - это понимание смысла существования народа
Просмотров: 117
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2277
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
"Производили самолеты и ракеты. Сейчас продаем подсолнечное масло": как изменилась Украина за годы независимости
1 Просмотров: 1314
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Независимость - это революции. Во время последней за свободу заплатили кровью
Просмотров: 270
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Как ситуация в Беларуси влияет на экономику Украины
Просмотров: 513
Фото
Все фото
11
3
8
3
7
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украинские художники создали плакаты в поддержку белорусов
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Украиноязычный этно-джаз издали на немецком лейбле
Группа &quot;Антитела&quot; сыграла концерт на вокзале
Группа "Антитела" сыграла концерт на вокзале
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
В Национальном художественном музее Украины обвалилась часть фасада
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Киев просто кричит, как хочет сниматься в кино - арт-обозревательница об украинско-британской премьере
Видео
Все видео
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
Начинают снимать фильм по книге Скрябина
Интервью
1/5
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
"Это не Крым, и не Донбасс. Здесь не будут встречать российские танки с цветами" - белорусский оппозиционер Михалевич
2 Просмотров: 3897
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Почему растет количество больных на Сovid-19 - обьясняет инфекционист
Просмотров: 1737
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
Украине - 29: как изменилась экономика и когда жилось лучше всего
1 Просмотров: 2277
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Банковая отмежевалась от скандала с ЦИК. История пахнет криминалом
Просмотров: 1548
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 1809
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
20 августа 2020
Просмотров: 198
Сойка і груша
Коли живеш на невеликому клаптику землі, рано чи пізно радість твого існування затьмарюється усвідомленням обмеженості й тісноти цього клаптика. ...
пятница, 21 августа 2020 10:26

Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины

  Комментировать
Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины
Во время работы над Государственным Гимном также записали и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни". Фото: Дзидзьо в Facebook

Государственный Гимн вместе с Молодежным симфоническим оркестром записал украинский исполнитель Dzidzio.

Впервые перед публикой музыкант исполнил Гимн Украины на стадионе "Металлист" в Харькове, пишет "Укринформ".

Dzidzio поразил зрителей на стадионе, а соцсети взорвались одобрительными отзывами. Впоследствии певца выбрали послом Сборной Украины по футболу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жена Dzidzio показала соблазнительные формы в купальнике

Именно это вдохновило артиста записать Государственный Гимн Украины. Несколько месяцев назад Михаил Хома вместе с Молодежным симфоническим оркестром Украины под руководством диригенткы Оксаны Линев начал работать над этим проектом. Работа продолжалась в киевском Доме звукозаписи Украинского радио, единственном месте в Украине, где можно одновременно записать более сотни музыкантов и хористов.

Во время работы над Государственным Гимном также записали и Духовный Гимн Украины "Боже великий, единый, нам Украину храни", презентация которого состоялась в апреле накануне Пасхи.

Певец Dzidzio (Михаил Хома - Gazeta.ua) снял новый фильм. Для этого выбрал родительский дом на Львовщине. Он в совершенстве подошел к концепции телепроекта. Кадры со съемочной площадки в селе Бортники артист периодически публикует.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Dzidzio записал легендарное исполнения Гимна Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
21
августа

Сын гетмана пошел на династический брак

Ломаченко объявил о намерении перейти в профессиональный бокс

Диктатор применили химическое оружие против народа

Самое читаемое
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
Модель публикует максимально откровенные фото в мини-бикини
10
 1 Просмотров: 44308
Вика &quot;Полтава&quot; из &quot;Холостяка&quot; выложила в интернет свои откровенные фото
Вика "Полтава" из "Холостяка" выложила в интернет свои откровенные фото
8
 Просмотров: 12942
&quot;Готовятся боевики на территории Украины&quot; - министр обороны Беларуси
"Готовятся боевики на территории Украины" - министр обороны Беларуси Просмотров: 8253
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
3
 Просмотров: 7434
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий
Зарплата от 35 тыс. грн: назвали топ-10 высокооплачиваемых вакансий Просмотров: 6570
Культура
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
Первая экранизация Шевченко в независимой Украине вышла в прокат
 Просмотров: 243
Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой
Писатель больше всего заинтересовался семейной местью и супружеской изменой
 Просмотров: 441
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
Трагикомедия о войне на Донбассе вышла в прокат
 Просмотров: 549
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
Независимость - это украинские книги в магазинах и музыка в эфирах
 1 Просмотров: 162
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих
 Просмотров: 360
Больше всего комментируют
7
Известные украинцы обратились к Зеленскому с призывом не разрушать государство
5
Появились документы, в которых Украина соглашается на условия России относительно Донбасса - Климпуш-Цинцадзе требует объяснений Зеленского
4
Зеленский ответил на обвинения в использовании поездок для агитации
3
Зеленскому рубили огурец саблей и селфилы с Михалком
2
Прошел между каплями - Гармаш рассказал, как Кравчук не дал россиянам сорвать заседание ТКГ
Голосов: 357
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua