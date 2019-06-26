Джордж Клуни снимет фильм о вымершем человечестве

"Доброе утро, полночь" станет 7 режиссерской работой Джорджа Клуни. hollywoodreporter.com

Американский актер и режиссер Джордж Клуни снимет научно-фантастический фильм, сыграет в нем одну из ролей. Будет называться "Доброе утро, полночь" по роману Лили Брукс-Далтон.

Астроном Августин работает на исследовательской станции в Арктике. Он еще не знает о том, что человечество вымерло, потому что проигнорировал сообщение о катастрофе. В это время астронавт Салли теряет управление кораблем, и обращается за помощью на станцию. Августин пытается связаться с космонавтами, чтобы помочь парню. Они еще не знают о катастрофе, по сюжету.

Сценарий напишет Марк Л. Смит, работавший над "Выжившим" и "Мученицами". Съемки начнутся в октябре.

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Картина "Мученицы" 2008-го Паскаля Ложье начала новую волну европейских фильмов ужасов с чрезмерной жестокостью. Режиссер рассказывал, что получил отказ от всех крупных французских киностудий и от большинства актрис, которым предлагал роли.