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понедельник, 28 октября 2019 14:00

"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире с рейтингом R

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&quot;Джокер&quot; стал самым кассовым фильмом в мире с рейтингом R
"Джокер" стал самым кассовым фильмом в мире. Фото: кадр с фильма

Американский психологический триллер "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли стал самой кассовой лентой в мире с рейтингом R.

Категория R - кино с ограничениями для лиц, не достигших 17-летнего возраста, сообщает издание CNN.

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Фильм побил рекорд "Дэдпула", который собрал $ 783 млн. Кассовые сборы "Джокера" в мире составляют $ 788 млн.

Кинолента "Джокер" с американским актером Хоакином Фениксом в главной роли установила рекорд по кассовым сборам в первую неделю проката в США.

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