Джамала перепела рождественскую песню

В подписи артистка поблагодарила свою команду, которая вместе работала над музыкой, видео, концертами и прочим.
"Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом в этот год", – пишет певица.
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Джамала заняла 1 место в национальном отборе 61 песенного конкурса "Евровидение-2016" с авторской песней "1944", посвященной трагическим событиям прошлого. Певица набрала 534 балла. После победы на песенном конкурсе Джамала подписала контракт с "Universal Music Group", который 10 июня издал альбом "1944" в Европе, 10 июля — в США.
16 мая президент Украины Петр Порошенко присвоил ей почетное звание "Народной артистки Украины".
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