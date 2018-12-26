Джамала перепела рождественскую песню

Победительница Евровидения-2016 Джамала с инди-лейблом Enjoy! Records презентовала новое музыкальное видео. Она перепела известную песню американской певицы Мэрайи Кэри All I Want For Christmas Is You.

В подписи артистка поблагодарила свою команду, которая вместе работала над музыкой, видео, концертами и прочим.

"Я поздравляю всех с Новым годом и Рождеством! Спасибо, что были рядом в этот год", – пишет певица.