Двести исполнителей, трехъярусная сцена: в Харькове ставят масштабную оперу о Василии Вышиваном

В конце мая 2020 году в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. Лысенко ( "Восток Opera") состоится премьера оперы "Вышиваный. Король Украины "Аллы Загайкевич на либретто Сергея Жадана. Опера посвящена фигуре Вильгельма фон Габсбург-Лотарингского, известного как Василий Вышиваный.

Василий Вышиваный (1895-1948) - украинский военный деятель, политик, дипломат, поэт, эрцгерцог из династии Габсбургов, полковник Легиона Украинских Сечевых Стрельцов, был неофициальным кандидатом на украинском престол в случае установления монархии. В 1947 году в Вене был похищен советской секретной службой СМЕРШ, впоследствии перевезен в Киев, где умер от пыток в Лукьяновской тюрьме.

Идея создать оперу, посвященную этому выдающемуся, но все еще не достаточно широко известному деятелю украинского государства, принадлежит Почетному консулу Республики Австрия в Харькове Всеволоду Кожемяко. Он выступил инициатором и заказчиком проекта.

Продюсирует, координирует и обеспечивает процесс создания оперы известна промоутерка Украины в Австрии, организатор культурных проектов и общественная активистка в Вене Александра Саенко.

Cреди украинских опер эта постановка станет по сути первой полномасштабной академической современной оперой независимой Украины, сочетающий современные тенденции с украинским музыкальным и сюжетным материалом.

"Жанр оперы для темы Василия Вышиваного был выбран не случайно, - рассказывает продюсер Александра Саенко. - Современная опера - актуальный жанр для сочетание истории и современности, эффективный и эстетический инструмент для предания должного почтения патриоту Украины, элегантный и эффективный способ обратить внимание на исторические параллели и акцентировать внимание на исторической миссии Евросоюза. Императорская династия Габсбургов известна своей любовью к искусству, а некоторые из них даже были композиторами. В то же время опера - не только высокое, но и прогрессивное искусство, которое сейчас является неотъемлемой частью культурной жизни любого крупного европейского города ".

В творческом плане опера "Вышиваный. Король Украины "является радикальным экспериментом для украинского театра и привлекает весь спектр средств современного музыкального языка: симфонический оркестр, хор, солистов и электронику, - актуализируя драматическую связь истории и современности, давая новый голос поэзии Жадана. Кинематографичность сюжетной линии, экспрессивная поэтический язык автора, из-под пера которого вышли и поэтические сборники, и романы, определили многослойную палитру партитуры, которую создал Камерный хор.

"Вышиваный. Король Украины "объединяет тенденции современной академической и электроакустической музыки, но при этом строится именно на украинском материале как по сюжету и месту действия, так и по музыкальной составляющей (в музыке используются даже гуцульские народные темы). Также в музыкальном плане будут объединены как акустическое звучание современного типа с расширенными голосовыми возможностями и техниками, так и электроакустические технологии.

В спектакле будут задействованы около двухсот исполнителей, сшитые более трехсот костюмов и изготовлена ​​уникальная трехъярусная сценическая конструкция. По уровню зрелищности опера претендует стать инновационной и уникальной.

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Премьера оперы в Харькове будет довольно символической, ведь именно этот город был столицей Украины в период, когда Василий Вышиваный, находясь в эмиграции, пытался найти активную поддержку украинскому делу среди европейских политиков и отстаивал украинские интересы.

В опере задействованы ведущие украинские актеры. Главную роль Василия Вышиваного исполнит известный актер театра и кино Вячеслав Довженко. Партия Вышиваного написана специально для его голоса. Алла Загайкевич - композитор, автор оперы. Представительница нового поколения украинской композиторской школы, в творчестве которой органично сочетаются технологический радикализм электронной музыки и аутентичный украинский фольклор. Сергей Жадан - автор либретто. Украинский поэт, прозаик, переводчик, общественный активист, фронтмен групп "Жадан и Собаки" и "Линия Маннергейма". Ростислав Держипильский - театральный режиссер, актер. Генеральный директор и художественный руководитель Ивано-Франковского национального академического драматического театра им. Ивана Франко. Оксана Лынив - главная дирижер Оперы и Филармонического оркестра г.. Грац, Австрия. Одна из самых ярких представительниц женщин-дирижеров на мировой сцене. Александра Саенко - продюсер проекта, его идейная вдохновительница и коммуникационный центр. Александра Саенко - глава "Центра украинских инициатив" (Вена), основательница фестиваля UStream / Ukrainische Kulturtage, который за годы существования (2015-2019) стал эффективным инструментом культурной дипломатии Украины в Австрии. Харьковский национальный академический театр оперы и балета им. Лысенко / "Восток Opera" - партнер проекта, один из старейших и самых известных отечественных музыкальных театров. Его сцена является одной из крупнейших в Европе - 270 кв. метров.