Дочь Кошевого вернулась на "Голос.Дети"

9 июня состоялся 3-й выпуск 5-го сезона вокального шоу "Голос. Дети" на канале 1+1.

Это был предпоследний выпуск слепых прослушиваний. В командах тренеров осталось 6 мест.

Во время эфира "засветились" звездные дети. К Джамале на съемочную площадку впервые приехал ее маленький сын Эмир-Рахман.

Кроме того, на сцену вернулась дочь Евгения Кошевого 11-летняя Варвара. Она уже принимала участие в третьем сезоне проекта и была в команде Потапа, но на этапе "бои" Варвара уступила сопернице. После этого она пообещала, что сделает все возможное, чтобы вернуться на проект. Для своего возвращения готовилась 2,5 года. Она отметила, что хочет доказать, что может пройти дальше.

Также в 3-м выпуске выступила 8-летняя Есения Селезнева, у которой родители музыканты. Девочка исполнила песню Тины Кароль.

На проекте выступил и 12-летний Никита Ачкасов из Киева. Юный вокалист создает сложные прически и делает макияж, из-за чего он стал объектом насмешек у одноклассников. Для проекта он выбрал лирическую песню Can You Feel The Love Tonight.

Другой юный участник проекта 9-летний Давид Красилюк из Николаева выбрал сложную песню Calefornia Dreaming. Из-за проблем со здоровьем в школе его называют "хрустальным мальчиком", и это сильно его задевает.

Участник 5 сезона шоу "Голос. Дети" 12-летний Александр Зазарашвили поразил судей и зрителей. Мальчик своим невероятным выступлением заставил плакать всех членов жюри. Судьи назвали мальчика из Грузии вероятным победителем детского "Голоса" в Украине.