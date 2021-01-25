Disney запретил известные мультфильмы из-за расизма

Стриминговий сервис Disney ограничил показ своих классических мультфильмов из-за расизма. Среди них "Питер Пэн", "Коты-аристократы", "Дамбо" и фильм "Швейцарская семья Робинзонов".
В мультфильме про Питера Пена можно увидеть стереотипное изображение коренных американцев. По сюжету, говорят на непонятном языке, танцуют в перьях и называют себя краснокожими. В "Котах-аристократах" встречаются пародии на людей азиатского происхождения, в виде сиамских кошек. В "Дамбо" персонаж вороны по имени Джим Кроу является карикатурой на темнокожих. "Швейцарскую семью Робинзонов" раскритиковали за желтолицых и темнолицых пиратов.
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Ленты не смогут посмотреть дети до шести лет, на аккаунты взрослых ограничение не распространяется.
Ранее мультфильмам просто добавили дисклеймер: "Эти стереотипы были неправильными тогда и ложные сейчас. Мы не хотим полностью удалять мультфильм. Но признаем их вред. Общество должно сделать правильные выводы ради общего более инклюзивного будущего".
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