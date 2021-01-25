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понедельник, 25 января 2021 17:27

Disney запретил известные мультфильмы из-за расизма

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Стриминговий сервис Disney ограничил показ своих классических мультфильмов из-за расизма. Среди них "Питер Пэн", "Коты-аристократы", "Дамбо" и фильм "Швейцарская семья Робинзонов".

В мультфильме про Питера Пена можно увидеть стереотипное изображение коренных американцев. По сюжету, говорят на непонятном языке, танцуют в перьях и называют себя краснокожими. В "Котах-аристократах" встречаются пародии на людей азиатского происхождения, в виде сиамских кошек. В "Дамбо" персонаж вороны по имени Джим Кроу является карикатурой на темнокожих. "Швейцарскую семью Робинзонов" раскритиковали за желтолицых и темнолицых пиратов.

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Ленты не смогут посмотреть дети до шести лет, на аккаунты взрослых ограничение не распространяется.

Автор: Pinterest
  В "Дамбо" черные вороны называют своего лидера Джимом Кроу. Это отсылка к одноименному закону в США. Действовал с 1890 по 1964 годы. В южных штатах темнокожие должны были посещать отдельные учебные заведения, гостиницы, магазины, рестораны, больницы, туалеты. В судах было две Библии.
В "Дамбо" черные вороны называют своего лидера Джимом Кроу. Это отсылка к одноименному закону в США. Действовал с 1890 по 1964 годы. В южных штатах темнокожие должны были посещать отдельные учебные заведения, гостиницы, магазины, рестораны, больницы, туалеты. В судах было две Библии.

Ранее мультфильмам просто добавили дисклеймер: "Эти стереотипы были неправильными тогда и ложные сейчас. Мы не хотим полностью удалять мультфильм. Но признаем их вред. Общество должно сделать правильные выводы ради общего более инклюзивного будущего".

Автор: Pinterest
  В "Котах-аристократах" кошка щурит глаза и играет палочками для еды на фортепиано. Это карикатура на восточноазиатские народы. Также в "Леди и Бродяга" злыми персонажами сделали двух сиамских кошек с узкими глазами. Это связано с неприязнью американцев к азиатам после Второй Мировой.
В "Котах-аристократах" кошка щурит глаза и играет палочками для еды на фортепиано. Это карикатура на восточноазиатские народы. Также в "Леди и Бродяга" злыми персонажами сделали двух сиамских кошек с узкими глазами. Это связано с неприязнью американцев к азиатам после Второй Мировой.
В новом сериале от Netflix "Бриджертоны" британскую королеву Шарлотту играет темнокожая актриса. В качестве герцогов, леди и представителей королевской семьи принципиально выбрали не белых актеров.
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25
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