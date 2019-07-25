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Директор HBO отреагировал на петицию, которая требовала переснять "Игру престолов"

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Директор HBO отреагировал на петицию, которая требовала переснять &quot;Игру престолов&quot;
Кейси Блойс отреагировал на петицию, которую создали фанаты "Игры Престолов". Фото: http://www.rosbalt.ru

Директор американського телеканалу HBO Кейсі Блойс відреагував на петицію, яку склали фанати серіалу "Гра престолів", вимагаючи перезняти фінальний сезон стрічки.

Чоловік заявив, що часто думки прихильників розходяться, тому перезнімати серіал не будуть.

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"32 номінації на Еммі - відмінне підтвердження того, що ми все зробили правильно", - прокоментував Блойс.

За словами директора HBO, він майже не втручався в процес роботи над серіалом, який створювали сценаристи Девід Бениоф і Ден Вайс.

Фанати культового серіалу "Гра престолів" незадоволені фінальним сезоном саги. Шанувальники створили петицію та просять канал HBO зняти 8 сезон заново. Автор петиції, яка з'явилась на сайті Change.org, вимагає змінити сценаристів серіалу.

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