Ди Каприо заставил режиссера переписать сценарий

Леонардо Ди Каприо снимается в ленте Мартина Скорсезе "Убийцы цветочного месяца". Съемки отложили из-за вмешательства актера в написание сценария. Поэтому Paramount Pictures продала фильм компании Apple. Фото: Pinterest

Американский режиссер Мартин Скорсезе работает над фильмом "Убийцы цветочного месяца" за нон-фикшном 2017 года американского журналиста Дэвида Грэнни. Главные роли исполняют Роберт де Ниро и Леонардо ди Каприо. Должны были начать съемки в марте 2020-го, но последний заставил переписать сценарий.

"Я потратил 4 или 5 лет на книгу "Убийцы цветочного месяца", которую должен прочитать каждый. Она великолепна. Мой сценарий, думаю, точно отражает события в ней, - говорит сценарист Эрик Рот. - Это история об индейцах племени Осейдж, населявших Оклахому. В 1921 году случайно находят нефть. Американцы хотят уничтожить индейцев, чтобы спокойно ее добывать. Осталось только 184 поселенца. Им на помощь приходит герой.

Съемки должны были начать в марте, но взяли перерыв из-за пандемии. К тому же Леонардо Ди Каприо хотел изменить кое-что в сценарии, о чем мы спорили. Он выиграл половину споров, я - другую ".

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Как пишет The Hollywood Reporter, из-за вмешательства Ди Каприо Paramount Pictures продали ленту Apple. В версии Рота, Ди Каприо сыграл бы агента ФБР, который расследует серию убийств племени Осейдж. Актер же хочет воплотить племянника главного злодея картины, который разрывается между любовью и финансовыми махинациями своего дяди. В студии Paramount Pictures это считают мрачной и менее прибыльной версией.

Мартин Скорсезе и Леонардо ди Каприо сотрудничали в пяти фильмах: "Авиатор", "Отступники", "Волк с Уолл-стрит", "Банды Нью-Йорка" и "Остров проклятых". Эрик Рот - 75-летний американский сценарист. Получил "Оскар" за "Форреста Гампа". Работал над лентами "Загадочная история Бенджамина Баттона", "Жутко громко и запредельно близко" и "Звезда родилась".