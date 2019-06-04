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вторник, 04 июня 2019 17:00

Дэвид Линч получит "Оскар": вспоминаем вклад режиссера в историю кино

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Дэвид Линч получит &quot;Оскар&quot;: вспоминаем вклад режиссера в историю кино
Американский режиссер Дэвид Линч в роли агента Коула, 3-й сезон сериала "Твин Пикс". indiewire.com

Американском режиссеру Дэвиду Линчу вручат "Оскар" за выдающиеся заслуги в кинематографе. 11-я специальная церемония вручения премии пройдет 27 октября.

Пытаемся разобраться, что привнес Дэвид Линч в кино на примере сериала "Твин Пикс", 1990-1991-е.

В маленьком американском городе на границе с Канадой убили старшеклассницу Лору Палмер. Была самой популярной девушкой школы. Расследовать дело приезжает специальный агент ФБР Дейл Купер. Окружающим его методы кажутся странными. Агент полагается на интуицию и внутренние голоса. Со временем становится очевидным, что этот подход является целесообразным, так как в Твин Пикс происходят мистические вещи.

"Люди уже давно научились использовать абсурд так, чтобы было смешно. И только Дэвид Линч работает с ним так, что становится страшно ", - говорит кинокритик Антон Долин.

Проект Линча стал первым телевизионным сериалом, который снял режиссер авторского некоммерческого кино. Уже в 1994-м этой идеей вдохновился датчанин Ларс фон Триер и взялся за многосерийник "Королевство". Среди современных артхаусных кинематографистов уже давно появилась тенденция работать с сериалами. Например, "Молодой папа" снял итальянец Паоло Соррентино, "Большая маленькая ложь" - канадец Жан-Марк Валле, "Слишком стар, чтобы умереть молодым" - датчанин Николас Виндинг Рефн.

Особое влияние Линча на эстетику можно заметить на примере сериала "Настоящий детектив" Кэри Фукунаги, где идет расследование серии убийств. Полицейские ощущают влияние потусторонних сил.

Персонажи "Твин Пикса" внесли вклад в моду. После выхода сериала популярность вновь обрели фланелевые рубашки, юбки в клетку и прическа каре для девушек. Дэвид Линч отложил съемки первого эпизода, так как не смог найти черно-белые женские туфли, как в фильмах 1950-х. Эту обувь носит одноклассница Лори Палмер. Сцена, в которой школьница переобувается в раздевалке, стала одной из самых популярных в карьере Линча. Актриса Шерилин Фенн, сыгравшая в ней, стала секс-символом 1990-х.

Композитор Анджело Бадаламенти работал с Линчем, начиная со второй картины режиссера. Написал загадочный саундтрек для "Твин Пикса", атмосферой которого вдохновлялись многие группы того времени. Шугейз - музыкальное направление и субкультура, зародившиеся в конце 1980-х. Ее представители пытались подражать персонажам этого телевизионного шоу и играть музыку, которая напоминала бы произведения Бадаламенти. Самые популярные примеры - группы Slowdive и My Bloody Valentine.

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2017-го Дэвид Линч снял 3 сезон "Твин Пикс". Руководил даже производством рекламы к сериалу. Это первый случай в истории телевизионных фильмов, когда режиссер самостоятельно монтировал трейлер без влияния продюсеров.

Автор: Артём КУРИХИН
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Дата
04
июня

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