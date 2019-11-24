Детское Евровидение: кто победил в этом году

Выиграла представительница Польши. Фото: junioreurovision.tv

24 ноября в польском городе Гливице состоялся финал конкурса Детское Евровидение 2019.

По результатам голосования зрителей и оценкам членов жюри выиграла участница из Польши Вики Габор с песней Superhero.

Впервые одна и та же страна дважды выиграла конкурс среди юниоров. В прошлом году победу одержала 14-летняя полька Роксана Венгель.

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За первенство боролись 19 стран-участников. Украину представляла София Иванько с песней The Spirit of Music.

Представители международного песенного конкурса Евровидение-2020, который пройдет в Роттердаме, представили официальный слоган. Об этом рассказывалось на сайте Евровидения. Слоган конкурса выглядит так - Open Up (Откройся).