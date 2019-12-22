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пятница, 27 декабря 2019 05:05

Депардье занимался проституцией
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27 декабря 1948 года родился французский актер Жерар Депардье, звезда фильмов "Папаши", "Беглецы", "Сирано де Бержерак". Астерикс и Обеликс: Миссия Клеопатра и другие. Всего сыграл где-то в 200 картинах.

Жерар Депардье мог и не появиться на свет – его мать Лилет была настолько подавлена финансовой нестабильностью, что даже пыталась сама себе сделать аборт. Но Жерар – ее третий ребенок все же родился, а когда он вырос, он принимал роды у своей матери, которая родила еще двоих детей. Это не могло не повлиять на маленького Жерара – мальчик рос замкнутым и заикался. Семья продолжала бедствовать, и детям не всегда удавалось нормально поесть. Жерар даже мечтал работать мясником, когда вырастет – чтобы всегда быть сытым. Но когда он повзрослел, пружина разжалась, и Жерар взял от жизни по максимуму.

Как был сломан нос у Депардье? Тот самый, который стал его "визитной карточкой" и придавал брутальности его и без того сексуальному образу. Дело в том, что когда Жерар был подростком и уже работал наборщиком в типографии, он начал ходить на бокс. Там-то ему и сломал нос более опытный боксер. Это, впрочем, не испортило внешность будущего актера, а только придало ему более устрашающий вид, чему юный Жерар был даже рад – ведь теперь он стал более популярен на улицах своего города, где и проводил большую часть времени.

В юности Жерар довольно продолжительное время "шел по наклонной". Среди его "подвигов": воровство и перепродажа топлива с американской военной базы (рядом с которой они жили), кража автомобиля (за нее он отсидел 3 недели в тюрьме), мелкое карманное воровство, участие в антиправительственных акциях и забастовках. Иногда Жерар помогал ворам раскапывать свежие могилы, чтобы снять с покойников драгоценности и обувь. Как пишет Википедия, "в перерывах между воровством и занятием проституцией актёр торговал сигаретами, покупая их на базе НАТО и продавая в два раза дороже".

В своих мемуарах Жерар Депардье признался в том, что в молодости ради денег занимался мужской проституцией. "В свои 10 лет я выглядел на пятнадцать. С самой юности я осознал, что привлекает гомосексуалов. Когда мужчины просили меня об интимных услугах, я просил взамен деньги",- вспоминал актер.

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Жерар Депардье стал знаменитым после фильма Бертрана Блие "Вальсирующие", в котором его герой, молодой бездельник и шалопай занимается групповым сексом, в том числе и со зрелой женщиной, имеет гомосексуальные связи, похищает девушку, участвует в ограблении и совершает убийство. Фильмом восхищались зрители и критики, ленте удалось занять почетное 3-е место по сборам в прокате Франции. Он был признан ключевым, этапным кинопроизведением 70-х, ведь в нем впервые появляются постельные сцены и сцены жестокости. Оригинальное название "Le Valseuses" – это французский тюремный слэнг, который обозначает мужские тестикулы. Вторая волна успеха свалилась на актера после знакомства в Пьером Ришаром Вторая волна грандиозного успеха свалилась на Депардье, когда тот работал на съемочной площадке вместе с Пьером Ришаром. Первой их совместной работой стала комедийная лента "Невезучие". Через несколько лет Жерар Депардье и Пьер Ришар закрепили славу в фильмах "Папаши" и "Беглецы".

Как Депардье оказался в России. "Кто вы такой, чтобы судить меня, господин Эйро, я вас спрашиваю, кто вы? Я отдаю Вам свой паспорт и номер социального страхования, которым я никогда не пользовался. У нас с вами больше нет общей родины. Я настоящий европеец и гражданин мира, как учил меня мой отец", – эти слова Жерар Депардье написал в адрес премьер-министра Франции, который попытался привлечь его к ответственности за то, что Депардье купил старый таможенный дом в Бельгии в местечке Нешен, таким образом сделав "жалкую", по словам премьера, "попытку" уйти от налогов на роскошь. После этого инцидента, Депардье тепло приняли в России, дали ему российское гражданство, звание почётного гражданина Чеченской республики и ключи от пятикомнатной квартиры в Грозном, а также звание "Почетный удмурт". В 2015 году актёр говорил, что готов "умереть за Россию", но в интервью телеканалу Notele он заявил, что, хоть и любит Россию и Францию, но жить намерен в небольшом городке Нешене на юге Бельгии. Позже он изъявлял желание поселиться в Алжире.

Заявлял, что Украина является частью России. С 2015 года ему запретили пересекать украинскую границу.

Назвал дочь в честь любимой женщины Сирано. Его любимая роль – Сирано де Бержерак. Шляпа и шпага этого персонажа находятся в доме Депардье. А свою дочь Роксану он назвал в честь любимой женщины Сирано. Свое вино, которое он производит из винограда со своих виноградников, он тоже назвал "Сирано де Бержерак". Картина получила массу премий, в том числе "Оскара" за лучшие костюмы, "Золотую пальмовую ветвь" в Каннах, "Золотой глобус", несколько "Сезаров". Сам Депардье получил в Каннах приз за лучшую мужскую роль ("Сезара" он тоже удостоился).

"Катрин – мужчина, которым я хотел бы стать". Депардье сказал в одном из интервью: "Катрин – мужчина, которым я хотел бы стать". Многие таблоиды приписывали роман Жерару Депрадье и Катрин Денев. Но пара была "только друзьями". После того, как они вместе снялись в картине Франсуа Трюффе "Последнее метро" и в фильме Клода Берри "Я вас люблю", они стали близкими друзьями и выпили не одну бутылочку вина в уличных кафе. Депардье – ценитель вина и его производитель.

Он имеет в своем владении винные погреба по всему миру. На юге Франции в провинциях Бордо, Ланделок, а также в Испании, Аргентине и Марокко. Вина под его маркой "Сирано де Бержерак" и "Шато де Тинье" обрели узнаваемость и популярность.

Открыл два ресторана в Париже и написал поваренную книгу.

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Дети.

На актерских курсах Депардье познакомился с богатой аристократкой Элизабет Гиньйо, старшей на шесть лет. В апреле 1970-го они поженились.

"С Элизабет я перестал быть замкнутым деревенским парнем", - признается актер.

Через год после свадьбы у супругов родился сын Гийом, еще через два - дочь Жюли.

Депардье слывет бабником.

"Если приглашаю женщину в свой номер, это еще ничего не значит, - оправдывается он. - Запросто могу весь вечер читать ей стихи".

С Элизабет актер прожил 25 лет. Говорят, постоянно изменял. 1992 любовница актера, темнокожая модель Катрин Силла родила дочь Роксану. Депардье признал ребенка своим. После этого жена подала на развод. Несколько лет Жерар жил с актрисой Кароль Буке.

С детьми Депардье имел сложные отношения.

"Я никогда не был хорошим отцом, - признает он. - Как можно им стать, если ты всегда на съемках и видишь своих детей раз в месяц?"

С сыном Гийомом актер не разговаривал несколько лет. При случайных встречах делал вид, что не узнает его. Гийом умер от пневмонии. На похороны сына Депардье не пришел. Младшая дочь Жюли окончила философский факультет и стала актрисой.

Актер признался, что имеет 20 внебрачных детей от разных женщин. Платил им деньги за неразглашение тайны. Официально имеет четырех потомков.

О себе говорит:

Может, после тридцати лет сеансов психоанализа я стал легче признавать некоторые истины. Я даже похоронил двух психоаналитиков… Когда-то давно я играл роль дрессировщика в фильме "Собака". Режиссер дал команду "Мотор!", спустили немецкую овчарку — 50 килограммов мускулов. Дублер испугался и в момент прыжка отвел голову — план был испорчен. Тогда я натянул толстое пальто вместо него и продублировал дублера… Пес всадил свои клыки в нескольких сантиметрах от моей шеи, но я не шевельнулся. Я, по правде сказать, был мертв от страху! После этого "эпизода" я впервые пошел к психоаналитику…

В 1970-е некоторые роли меня буквально расплющивали. Я долго снимался лишь в фильмах черной серии, жестоких фильмах, где убивал и подыхал сам… За десять лет в кино я 40 раз умирал на экране… Конечно, с окончанием съемок я впадал в периоды жестокой депрессии… Но осознал все это значительно позже…

Я не знаю, что такое счастье. Тридцать лет я пытался выяснить это с моими психиатрами. Единственное, что я знаю, так это то, что чрезмерен во всем. Мне по жизни свойственно страдать булимией, то есть ненасытностью. У меня бешеный аппетит к жизни, и я этим пользуюсь. У меня железное здоровье, к тому же на мне все моментально заживает. Как в прямом, так и в переносном смысле. Если бы люди поглощали половину того, что проглатываю я, они бы разболелись до смерти. Когда мне надо сбросить вес, я способен ничего не есть десять дней подряд, когда хочется заняться спортом — охотно тренируюсь по несколько часов на дню… И я сызмальства такой. Я состарился, но не изменился. Таким и буду, пока не подохну.

Автор: Gazeta.ua
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Дата
27
декабря

Депардье занимался проституцией

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