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пятница, 12 февраля 2021 15:28

Dakh Daughters выпустили альбом

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Dakh Daughters выпустили альбом
"Неблагодарное дело пересказывать простыми словами сюжет и действие спектакля. Вдвое сложнее рассказать о песнях, которые там звучат. К счастью, звуковое сопровождение спектакля Make Up имеет отдельное предназначение - его можно просто слушать, как альбом", - говорится в анонсе 3-го лонгплея Make Up фрик-кабаре Dakh Daughters. Фото: facebook.com

Группа Dakh Daughters выпустила 3-й альбом Make Up. Содержит музыку к одноименному спектаклю режиссера Владислава Троицкого.

Документально-музыкальная постановка Make Up вышла в прошлом году. В ней участники коллектива поделились жизненными историями, которые повлияли и изменили их.

"Новый альбом - это песни, которые звучат между нашими историями в спектакле, - говорит актриса и певица Наталья Галаневич. - Звучат, как мысли, мелодии и ассоциации между строками романа. Саундтрек ли это? Скорее нет. Композиции превращаются в полноценных персонажей этого путешествия. Иногда отражаются темой чьей-то истории, а иногда приобретают самостоятельные обороты и смыслы в процессе.

Нам захотелось чего-то настоящего, открытого, закулисного. Поделиться событиями смешными и грустными, щемящими и абсурдными. Жизни являются готовыми сценариями, которые не нужно специально придумывать. Пластинка богата смыслами, которые переплетаются между собой, рождая новые".

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Группа называет Make Up своим "самым кабарешным" альбомом.

"Есть в нем что-то такое, будто записан на пластинку в 1950-х в одной из маленьких студий звукозаписи где-то в Америке. Но в тот самый момент до щемления в сердце наш личный, - говорит Анна Никитина. - Это хорошее неоретро настроение, приджазованное местами с привкусом блюза. Выныривает из народной украинской поминальной песни и снова раздается громкий смех с кабаре".

В альбом вошло 11 песен. Записали во время карантина на студии Kaska Records в Киеве. В частности использовали тексты Лины Костенко, Михайля Семенко, Евгения Плужника, Юрия Издрыка, народных песен.

Послушать можно на цифровых платформах Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer.

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Театрально-музыкальную группу Dakh Daughters основали 2012 года. Состоит из 7 участниц: Нина Гаренецкая, Руслана Хазипова, Таня Гаврилюк, Соломия Мельник, Анна Никитина, Наталья Галаневич, Наталья Зозуль. Выступают в жанрах фрик-кабаре и театрального перформанса. Играют на различных музыкальных инструментах - всего на 15. Дебютный альбом IF вышел 2016-го. 2-й - Air - 2019-го. В прошлом году получили национальную кинопремию "Золота Дзиґа" в номинации "Лучшая песня" за композицию "Мавка-Русалка" из фильма "Гуцулка Ксеня".

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