"Чтобы выжить, ты будешь есть землю. И будешь кормить землей" - как разгоралась война на Донбассе

Автор: Мар'яна Чорнієвич Роман "Дочь" автора Тамары Гориха Зерня презентовали во Львове 19 сентября

19 сентября во рамках тематического кластера "Война" на Форуме издателей во Львове презентовали роман "Доця" автора Тамары Гориха Зерня.

"Я бы внесла "Доцю" в список обязательной к чтению мемуаристики - и не только украинской", - пишет в авторской колонке от 16 июля писательница Оксана Забужко о новом романе-представителе "ветеранской прозы".

В следующем месяце мы купим его в киевском магазине военного снаряжения "Блокпост", а уже в сентябре придем на встречу с автором текста.

"Это одно из моих личных крупнейших литературных открытий последнего времени", - говорит в начале презентации Александра Коваль, директор Украинского института книги.

Зал на втором этаже Музея этнографии заполнен полностью. Волонтеры доставляют кресла. Некоторые из присутствующих стоит просто опершись о стену, кто-то - сидит на полу. Ажиотаж, многие из присутствующих уже имеют экземпляр своей "Доці". Люди рассматривают листовки, вложенные внутрь - по одной на книгу. На ней - Донецк до войны, свободный, не разбитый и украинский.

"Как директор Института я обещаю сделать все необходимое, чтобы эта книга была продвинута должным образом. И особенно за рубежом. У меня сейчас следующее мероприятие, поэтому, к сожалению, должна прощаться. Знаете, как эти государственные чиновники, себя послушают и уходят. Я уже такая ".

До прошлого года Коваль на протяжении 25 лет была президенткой общественной организации "Форум издателей".

Следующая презентация романа состоится на Всемирной книжной ярмарке во Франкфурте 16-20 октября.

Автор: Мар'яна Чорнієвич "Доця" - первый роман писательницы Тамары Гориха Зерня

Микрофон берет автор книги - Тамара Дуда, псевдоним "Тамара Гориха Зерня". В мирной жизни она - переводчица. С мужем Святославом Бойко, солистом украинской группы "Широкий лан", воспитывают двух дочерей и сына. Более двух лет Тамара со Святославом прожили в режиме дороги. Их волонтерская помощь была во всех точках, где в течение 2014-15 годов шли боевые действия.

"Я благодарна и тронута. Это честь, потрясения, гордость стоять здесь, говорить с вами. По дороге сюда я размышляла себе: я - киевлянка, написала книгу о жительнице Донецка и буду презентовать ее львовянам. Что общего объединяет жителей этих трех городов , какая черта близка и понятна всем нам? Такое есть.

Что есть в Украине такого, благодаря чему мы можем победить? На что мы можем опереться? Единственный козырь, который есть, - наша внутренняя сила и осознание того кто мы и за что воюем. Исключительно на упрямстве мы выиграем в этой войне. Сила духа, упорство, упрямство. Правильно говорят, что украинцев не одна обижать, потому что в конечном итоге они жгут не корабли, а порты ".

Ее интонация спокойная, но голос звучит четко, даже твердо. Одета в светлый свитер и джинсы, на шее завязан платок. Волосы чуть выше плеч, вьющиеся. Круглолицая и будто действительно с глазами-зернышками, ее лицо отдает спокойствием.

"Это книга о том, как мирная женщина жила в Донецке, была художником, имела планы, не занималась политикой. Как она из раздела в раздел проявляла в себе ту силу, о которой не догадывалась. Как она превращается, какую работу проделывает, оставаясь той же маленькой женщиной с 40 кг веса, тихим голосом, ограниченными финансами. Но, какая в ней капсула той силы, что называется осознанием себя украинкой! Какая сила заложена в самом понимании того, что я имею право так называться, что это моя земля и это прямо меня касается, что только я ответственна за свою страну.

Большая трагедия в том, что наших людей убедили, что мы - обычные

Люди были вынуждены либо забыть, либо сделать вид, что забыли принадлежность к своему роду ".

"Как вы пришли к этому, что должны были именно это написать?", - обращается к автору Забужко.

"Когда меня спросили, где моя биография, которую мы включим в книгу, то я сказала, что мы не будем этого делать. Использовала псевдоним, потому что не важно кто я. Я не ищу популярности, как человек. Мне книга важнее за то, что ее написала именно я.

Когда говорят о фронтовых волонтерах, то я имею право им называться. Мы с мужем объехали все районы, где шли боевые действия".

Роман "Доця", созданный из опытов реальных людей. Каждый герой текста имеет своего реального прототипа.

"Но это художественный роман. Его можно назвать боевиком, детективом, любовным романом. Но таким любовным, как я вижу любовь. Для меня это поступки. У меня две дочери и я их учу, что мужчинам верить нельзя, ни одному слову. Надо смотреть лишь на то, что они делают. Один поступок заменяет сотни слов. Именно эта философия воплощена в книге.

Когда начали появляться ветеранские и волонтерские книги, то многие из них были на русском. Параллельно с разговорами о языке написания дискутировали и о том должна ли вообще быть военная литература. Но если есть война, то должна быть и военная проза. Я решила написать украиноязычный продукт.

На эту работу потратила полтора года. Для меня это много. Примерно год я собирала материал: записывала интервью, выискивала переселенцев, бойцов, выходцев из оккупированных территорий, пересматривала в сети все видео, посвященные тем событиям.

Множество людей мне написали и сказали, что действительно все было, как в книге: и те улицы, и те дома. А я-то все только с гугл-карт знаю.

Мое достижение, как автора, в том, что многие люди сказали: "Мы никогда об этом не задумывались" и "Я увидел все, что своими глазами"

Я хотела, чтобы читатель себя отождествил с героиней. Когда она говорит "я", чтобы оно было вашим "я". Именно поэтому героиня в книге не имеет имени.

По моему мнению, опыт, который мы берем из этой книги, можно применить в любом другом городе Украины, в любой другой ситуации. Роман не только о том, как люди выживали и как боролись в оккупации, как воспринимали пропаганду, как становились на ту или иную сторону.

"Доця" и о том, как человек сохраняет человеческое достоинство и себя в сложных обстоятельствах

Как отталкиваясь от дна человек понимает, что вокруг может рухнуть все, но есть вещи, которые не уступишь. Каждый из нас рано или поздно оказывается один на один со своим выбором.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Роман "Доця" Оксана Забужко назвала обязательной для прочтения мемуаристикой

"Доця" это позывной героини от имени которой написана эта книга, - продолжает Оксана Забужко.

На эту книгу я вышла чистым случаем. Так получается, что литература институционализированная у нас якобы отдельно, а ветеранская - отдельно. Но когда число таких книг уже переваливает за 200, то надо уже сказать критикам: "Господа, вы чего-то не замечаете". Хотя бы с социологической точки зрения пора обратить внимание на новый опыт в украинской культуре, который получил свою артикуляцию.

Мне мои читатели на Книжном арсенале в Киеве подсказали "Доцю". Сказали, что там в ветеранской палатке есть написаный женщиной роман. Я села за нее и пока не дочитала до конца в 3 утра, то и не закрыла. Наконец я увидела связно и цельно, что с весны до зимы 2014 года в том Донецке происходило.

Эта книга во многом о том, как разгорается война. Или как ее разжигают технологически

Я бы советовала по тексту сделать врезы по хронологии. Сейчас еще все помнится. В книге все составлено вместе, безумно драматично. Вы словно попадаете в этот Донецк. Митинги, гибель Дмитрия Чернявского, сбивания боинга МН17. Но со временем все призабудется.

Очень сильный момент о первых митингах в городе. Как 100 00 дончан выходили с желто-голубыми флагами, чтобы показать "мы - Украина!". И "мы еще не знали, что мы выходили убеждать, а нас шли убивать".

В тексте читаем про эту житейскую матчасть, которая падает на женские плечи и с этого развивается невидимое остальной Украине движение сопротивления".

Любое описание, диалог, ситуация, вид за окном, разговор упомянутые в книге - произошли на самом деле

"Я, например, потратила почти неделю пока выяснила, как закрывалось последнее отделения "Интайма" в Донецке. Как люди выезжали на последнем поезде, куда был последний рейс из аэропорта и сколько там стоила стоянка машины. Конечно, этой книги не было бы , если бы не было героини. Ее зовут Наталья, позывной "Эльф". Сейчас она с семьей живет во Львове. Жаль, что я ее не вижу ", - говорит Тамара ореха зернышко.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Автор обнимается с волонтеркой "Эльфом", именно она главная героиня "Доці"

Но Наталья есть. Она поднимается со своего дополнительного доставленного под стеной кресла. Кто-то из присутствующих вскакивает, аплодирует, кто-то, не сдерживая слез, хлопает с места. Автор и героиня обнимаются. Поднимаются все присутствующие, зал наполняется безудержным аплодисментами. Не останавливает слез и Оксана Забужко.

Женщина становится рядом с писательницами, у нее также текут слезы.

"Мы познакомились на базе разведчиков, черте-где. До войны знали друг друга заочно. Когда все началось я боялась звонить своим донецким знакомым, так как неизвестно было кто в чью сторону ушел. На мое огромное облегчение Наталья на нашей стороне.

Она - один из наиболее эффективных разведчиков, подпольных бойцов и координаторов волонтерской помощи в зоне АТО на линии фронта ", - говорит автор "Доці".

Зал срывается аплодисментами.

"Она спасла множество бойцов. Целый ряд собратьев, живых и мертвых, стоящих за ней и перегрызут любому горло за нашего "Эльфа". То, что она делала, - это подвиг о котором никто не знает. Я благодарна, что Наталья позволила мне это сделать", - заключает Тамара.

"Не знаю, что добавить. Но госпожа Наталья, это очень хорошая книга. Очень не люблю, когда меня об этом просят, но я вас буду просить о разрешении сфотографироваться", - говорит Оксана Забужко.

Автор: Мар'яна Чорнієвич Все у кого уже на презентации были свои "Доці", захотели подписать книги у автора и главной героини романа

Автор: Мар'яна Чорнієвич Наталья "Эльф", прототип которой является главной героиней в книге, подписывает книги читателям (...) Якщо ж раптом ти захочеш залишитися, з різних причин, але переважно через власну наївність. якщо ти не наважишся покинути свою майстерню, пожалієш собаку чи сусідку - зрештою, у тебе може бути сотня причин залишитися, - то тобі доведеться змінитися. Щоб вижити. тобі доведеться померти. Ось твій дім згорів. Згоріли машина, колекція фарфорових дзвіночків і бібліотека. Цього всього нема, ясно? Як і деяких частин тіла, до речі. Подумай, як тобі жити без руки, ноги або з відрізаним вухом. Прийми зґвалтування, як і будь-яку іншу наругу, абстрагуйся. Тренуйся і будь пильною. Щоб вижити, ти їстимеш землю. І годуватимеш землею... - уривок з роману. На Book Forum во Львове презентовали книгу "Война в 140 знаках. Как социальные медиа меняют конфликт XXI века" Дейвида Патрикаракоса, британского репортера и писателя.