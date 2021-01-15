Что посмотреть онлайн

Романтическая трагикомедия Ричарда Айоади "Субмарина" – это история Оливера Тейта, 15-летнего подростка. Главные цели парня: потерять девственность до 16-го дня рождения и сохранить брак родителей. Бесплатно можна посмотреть на онлайн-фестивале "Нового британского кино". Фото: Arthouse Traffic

Раскрашенная птица

"Раскрашенная птица" режиссера Вацлава Марула – это экранизация одноименного скандального бестселлера польско-американского писателя Ежи Косинского, переведенного на более чем 30 языков. Еврейская пара, пытаясь защитить своего ребенка от геноцида, отправляет сына к родственникам в сельскую местность где-то в Восточной Европе. Мальчик вынужден отправиться в путешествие диким и враждебным миром, который руководствуется только местными правилами, суевериями и верованиями, по сюжету.

Фильм сняли в копродукции Чехии, Словакии и Украины. Съемки проходили в трех странах. Рядом с мировыми звездами Стелланом Скашгордом, Харви Кейтелем, Удо Киром и Джулианом Сэндсом сыграли отечественные актеры, в частности Алла Соколова, Нина Шуневич и Остап Дзядек.

Мировая премьера картины состоялась в рамках основного конкурса 76-го Венецианского международного кинофестиваля. Фильм попал в шорт-лист кинопремии "Оскар" 2020-го в категории "Международный полнометражный фильм" как кандидат от Чехии. Лента была представлена на 6 кинофестивалях класса "А" (в Торонто, Венеции, Токио, Таллине, Каире и Гоа).

Сторожевая застава

Шестиклассник Витя через портал времени попадает из современности в 1120 год. Древнерусский богатырь Илья Муромец считает, что это его пропавший племянник. Парень помогает защищать сторожевую заставу русичей от захватчиков с востока. Витя учится стрелять из лука, владеть мечом, обращается за помощью к древним славянским божествам - Перуну и Велесу, по сюжету.

Снял в 2017 году Юрий Ковалев по мотивам одноименной повести Владимира Руткивского. В главной роли выступил Даниил Каменский.

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Юки

Лента "Юки" стала самым кассовым документальным фильмом в истории украинского кинопроката. В ней говорится о выдающихся хоккеистах украинского происхождения, в частности Уэйн Ґретцки и Терри Савчук.

"В Северной Америке выходцев из Украины называют UKE. Как выяснилось, на кольцах Кубка Стэнли - главного трофея лиги NHL - массово зафиксированы украинские фамилии игроков, - говорит режиссер и продюсер ленты Владимир Мула. - Они стояли у истоков зарождения хоккейного турнира еще в начале его становления и развития за океаном. Их вклад в историю хоккейных клубов, честь которых они защищали, вдохновил на дальнейшие свершения миллионы людей в Канаде и США. И каждому из них удалось сохранить в душе кусочек далекой, но родной сердцу Украины".

"Дед Уэйна Гретцки Терентий жил на Берестейщине, в селе Огдемер. Это когда пересечь границу на Волыни через Припять - там также наша историческая территория. Украинские этнические земли простираются до Пинска, Мозыря и Брест-Литовского, - говорит один из соавторов фильма Николай Васильков. - Уэйн Гретцки подтвердил, что сначала он общался с бабушкой только на украинском. Она учила его нашему языку, так как не знала английского.

Оказалось, что Гретцки прекрасно разбирается в современной геополитике и понимает, кто есть кто. Он поддерживает украинских фронтовых врачей, понимая, что между Украиной и Россией идет война. Направляет им медикаменты. С ним солидарен Юджин Мельник - владелец клуба Оттава Сенаторз.".

Земля голубая, будто апельсин

Полнометражный дебют режиссерки и писательницы Ирины Цилык рассказывает о семье, которая живет в "красной зоне" Донбасса, где военные действия продолжаются уже долгое время. Преодолевая ежедневные травмы существования в прифронтовой зоне, 36-летняя Анна сама воспитывает четверых детей. Но, несмотря на все трудности, эта семья очень дружная и жизнерадостная. Мама и дети имеют много увлечений, играют на различных музыкальных инструментах и даже самостоятельно снимают фильмы о своей жизни во время войны.

Мировая премьера "Земли голубой, будто апельсин" состоялась на кинофестивале "Сандэнс", где лента получила Премию за лучшую режиссуру документального фильма. Украинское кино было впервые представлено в конкурсной программе этого известнейшего и крупнейшего в США фестиваля независимого кино. Украинская премьера состоялась на кинофестивале Docudays UA, где "Земля голубая, будто апельсин" стала лучшим фильмом.

Фестиваль "Новое британское кино"

Программа охватывает полнометражные дебюты ведущих режиссеров Великобритании и 7 лучших короткометражных лент по версии BAFTA.

В программу фестиваля вошел призер Берлинале 2001 года, комедия "Ночной шопинг" режиссера Сауля Мецштейна. По сюжету четверо друзей Шон, Винсент, Ленни и Джоди работают в ночную смену, а в свободное время зависают в кафе. Казалось бы, никаких перспектив изменений, но однажды компания становится свидетелями безумных событий.

Также приключенческая драма "Воин" режиссера Азифа Кападиа – наиболее выдающийся британский фильм 2003 года по версии BAFTA. Это лента о бывшем начальнике охраны у жестокого землевладельца, который решил отказаться от насилия и вернуться на родину. Однако разъяренный хозяин направляет по следам воина отряд наемных убийц.

Призер жюри Канн в 2006 году "Жилой комплекс "Ред Роуд"" – дебютная лента Андреа Арнольд, известной за режиссуру "Американской милашки" и второго сезона "Большой маленькой лжи". По сюжету триллера Джеки – операторка камер наблюдения в Глазго. Однажды на ее мониторе появляется мужчина, которого она не ожидала увидеть снова. Но теперь она вынуждена с ним встретиться.

Романтическая трагикомедия Ричарда Айоади "Субмарина" – это история Оливера Тейта, 15-летнего подростка. Главные цели парня: потерять девственность до 16-го дня рождения и сохранить брак родителей. Сценарий ленты был отмечен премией British Independent Film Awards.

"Тираннозавра" написал и снял известный актер Пэдди Консидайн, отмеченный BAFTA за выдающийся дебют в 2012 году. Главную роль в фильме исполнила обладательница премии "Оскар" Оливия Колман. Также лента стала призером "Сандэнса" в 2011 году. Это драма о пожилых Джозефе и Ханне, которые симпатизируют друг другу, но оба прячут "скелетов в шкафах".

В центре сюжета романтической драмы Уильяма Олдройда "Леди Макбет" – нелегкий жизненный путь молодой англичанки XIX века, которую унизительное отношение членов семьи ее мужа толкают на преступление. В главной роли – звезда фильмов "Солнцестояние" и "Маленькие женщины" Флоренс Пью. Ленту отметили Призами ФИПРЕССИ Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне 2016 и Европейской киноакадемии 2017.

Психологический триллер "Зверь" Майкла Пирса. Главная героиня Молл встречает свою первую любовь в неспокойное время – по острову, на котором она живет, рыщет серийный убийца. Паскаль появляется из ниоткуда и становится для Молл воплощением свободы. Но счастье Молл не дает покоя ее семье и жителям острова: они подозревают Паскаля в причастности к убийствам. Лента получила Премию BAFTA за лучший дебют режиссера и продюсера в 2019 году.

Документальное кино в программе представлено лентой "Самозванец" Барта Лейтона о молодом французе, который убеждает техасскую семью, что он – их 16-летний сын, бесследно исчезнувший три года назад. Лучший документальный фильм 2012 года по версии British Independent Film Awards и обладатель Премий BAFTA 2013 за лучший дебют режиссера, сценариста и продюсера.

О любви молодого британского фермера и румынского мигранта расскажет драма "Земля божья". Картину Фрэнсиса Ли называют "британской "Горбатой горой"" за

пронзительность и тонкий психологизм. "Земля божья" была номинирована на премию Teddy за освещение ЛГБТ-темы в кино на Берлинале 2017 и получила награду за режиссуру в конкурсе World Cinema на "Санденсе" 2017.

На Netflix вышел американский научно-фантастический фильм Outside the Wire. Стал первым на платформе, который сразу доступен с украинским дубляжом и субтитрами.