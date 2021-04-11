Что посмотреть онлайн на этой неделе: топ-5 киноновинок

Автор: facebook.com Документальная лента "Розы. Фильм-кабаре" рассказывает об артистках фрик-кабаре Dakh Daughters. Премьера состоялась в рамках национального конкурса нынешнего кинофестиваля Docudays UA

До 23 апреля продолжаются онлайн-показы лучших кинопремьер 18-го Международного фестиваля документального кино о правах человека Docudays UA.

Предлагаем пятерку интересных фильмов, которые можно посмотреть на платформе Docuspace.

"Однажды в Венесуэле" - реж. Анабель Родригес Риош, Австрия, Бразилия, Соединенное Королевство, Венесуэла

Село Конго-Мирадор на берегу озера Маракайбо готовится к парламентским выборам, как и вся Венесуэла. Для предпринимательницы Тамары из провластной партии важен каждый голос любой ценой - в ход идет даже подкуп. А для учительницы и общественной активистки Натали, которая поддерживает оппозицию, политика - это оружие, которое до сих пор неуспешно пыталось выдворить ее с работы. За событиями наблюдает девочка-подросток Йоаини. Видит, как родные места затапливают осадки. А местные жители пытаются выжить среди коррупции, загрязненной окружающей среды и политического упадка.

"Видимо, безнадежные кино фестиваля. Построено на противостоянии двух сильных, ярких характеров жительниц рыбацкой деревушки. Показывает, что в подобных краях, где в сено не вонзаются вилы, а рыба проходит сквозь сетку, беспринципная лояльность в конечном итоге так же бесплодна, как и бескомпромиссная борьба за перемены. Обе героини оказываются заложниками окружающей упадка и разложения, победить, замедлить которые они не в силах. Однако они в силах, как и каждый из их односельчан, поискать себе лучшего применения", - пишет кинокритик Александр Гусев.

"Живые" - реж. Ай Вэйвэй, Мексика, Германия

В конце сентября 2014 году на студентов Колледжа сельских учителей совершили нападение в мексиканском штате Герреро. Неизвестные в масках при поддержке полицейских убили шестерых. О судьбе 43 человек, которых похитили, ничего неизвестно. Семьи студентов до сих пор живут с вопросами без ответов и переживают психологические и эмоциональные последствия насилия, охватившего мексиканское общество.

"Фильм посвящен полсотни из 250-ти тысяч жертв нарковойне. Показывает существования в политических координатах тотального террора и полной безнаказанности, в которых граница между насилием власти и банд не просто стирается. Невозможно с точностью сказать, когда они организуют побоища самостоятельно ли воюют друг с одними, а когда объединяются для более успешного уничтожения гражданских.

Картина определенно свидетельствует: борьба с преступностью, которую ведут насквозь коррумпированные силовые структуры, под шумок правого дела получают в свое распоряжение всю мощь государственной машины, приводит к последствиям еще хуже, чем февраля разгул бандитизма", - пишет Александр Гусев.

"Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирена Стеценко, Украина

Лента рассказывает истории семи артисток театрально-музыкальной группы Dakh Daughters. Режиссер работала над картиной семь лет. Начала во время Революции достоинства, когда искусство для киевского фрик-кабаре стало способом осмысления событий в Украине. Снимала исполнительниц во время концертов, работы в театре, выступлений на фестивалях. И на сцене, и за кулисами.

"Многолетняя хроника жизни и творчества DakhDaughters. В кадре семь героинь на фоне событий Майдана и вне его. Хроника перепрыгивает со спектакля "Собачья будка" на репетиции в театр "Дах", с баррикад на Грушевского к закрытию Гогольфеста в промзоне, со студийных сессий на сцену. Самое важное - какие прекрасные дотерсы. Живые. Настоящие. Полные магии музыки и поэзии", - пишет писатель Александр Михед.

"А ночи уже больше не будет", - реж. Элеонор Вебер, Франция

Фильм показывает реалии летчиков-истребителей, которые управляют вертолетами над зонами боевых действий. В основе - архивные видео американских и французских вооруженных сил в Афганистане, Ираке, Сирии.

"Самый необычный фильм в подборке. Скорее видеоэссе. Скорее современное искусство. Но на каком материале. Записи с камер боевых вертолетов. И комментирование режиссера об ошибках военных, о том, как они могут принять грабли за автомат. Вглядывание в детализацию уничтожения врагов. И гражданских. И их добивание", - пишет Александр Михед.

"Белая смерть черного колдуна" - реж. Родриго Рибейру, Бразилия

Размышления о рабовладельческом прошлом Бразилии переплетаются с пейзажами и жуткими звуками. Очерк о личном путешествии режиссера поднимает проблемы темнокожих людей, которые остаются невидимыми в диаспоре.

"Фильм непростой, но поднимает важную тему, которая у нас практически неизвестна. Примерно 160 лет назад в городе Сальвадор совершил самоубийство афро-бразильский раб Тимотео. Он оставил предсмертную записку, которая через века поглощает нас своей силой и горечью. Режиссер показывает слова Тимотео в виде субтитров на фоне архивных материалов со времен рабства и изображений различных локаций. Это течение моментов, следов времени, призраков прошлого и настоящего проявляет, дарит голос бывшим рабам, призывая современников не бросать борьбу за свободу и справедливость", - пишет писатель Остап Украинец.

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18-й Docudays UA проходил в формате онлайн с 26 марта по 4 апреля. В этом году фестиваль посвятили праву человека на здоровье. Тема - "Полное выздоровление". Представили 105 лент из более чем 30 стран. Провели 36 трансляций бесед с кинематографистами и правозащитниками. Список лауреатов: Национальный конкурс Docu/Украина: победитель - "Земля Ивана", реж. Андрей Лисецкий; особая награда - "Соль из Бонневилля", реж. Семен Мозговой. Международный конкурс Docu/Мир: победитель - "Укрощение сада", реж. Саломе Джаши, Швейцария, Германия, Грузия; особая награда - "А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция. Международный конкурс Docu/Коротко: лучший фильм - "Океан", реж. Пауль Шойфлер, Германия; особая награда - "Белая смерть черного колдуна", реж. Родриго Рибейру, Бразилия. Rights Now!: победитель номинации - "Колумбийская семья", реж. Таня Воль Серенсен, Дания; особая награда - "Вещи, на которые мы не решаемся", реж. Бруно Сантамария Раcо, Мексика. Приз студенческого жюри: победитель номинации - "Маленький Самди", реж. Палома Сермон-Дай, Бельгия; особые награды - "Соль из Бонневилля", реж. Семен Мозговой, Украина; "Невидимые", реж. Майя Мартиняк, Словакия. Приз зрительских симпатий - "А ночи уже больше не будет", реж. Элеонор Вебер, Франция. Премия имени Андрея Матросова: победитель - "Май далеко - май добре", реж. Анна Ярошевич, Украина; особая награда - "Розы. Фильм-кабаре", реж. Ирена Стеценко, Украина. Специальную награду от Current Time TV в размере $5000 получила лента "Этот дождь никогда не закончится", реж. Алина Горлова; награду в $2000 - "Экспедиция 49", реж. Алиса Коваленко.