"Чилдрен Кинофест" состоится онлайн

Автор: childrenkinofest.com На официальном постере нынешнего "Чилдрен Кинофеста" изображен символ фестиваля Совенок Чарли. Держит зонтик Тоторо из мультфильма "Мой сосед Тоторо" японского режиссера Хаяо Миядзаки. В 2020-м исполняется 35 лет со дня основания его анимационной студии «Гибли»

VІІ Фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" в этом году состоится онлайн. Пройдет с 29 мая по 7 июня.

Фильмы можно будет посмотреть бесплатно на официальном сайте фестиваля.

Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней - просмотреть их можно будет в любое удобное время. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных лент, которые входят во внеконкурсную программу, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию - в течение одного дня.

"Карантин не позволяет провести фестиваль так, как мы привыкли - более чем в 20 городах Украины, с полными залами на тысячи и сотни маленьких зрителей. Но это не только вызовы, но и невероятные возможности - Совенок Чарли и "Чилдрен Кинофест" в этом году могут посетить каждый украинский дом", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.

В конкурсную программу войдут картины для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой "Чилдрен Кинофеста" на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса юные зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа. В предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино - Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер.

Фильм, который станет победителем нынешнего "Чилдрен Кинофеста" выберет аудитория. После просмотра фильмов конкурсной программы зрителям будет предложено оценить свои впечатления.

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В рамках фестиваля в четвертый раз состоится Конкурс детских фильмов. Лауреатов определит жюри украинских кинематографистов. Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты-победителя 6-го "Чилдрен Кинофеста" "Похищенная принцесса". Зрителям показа детских короткометражек также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" - авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 тысяч гривен.

Четвертый конкурс детских лент, объявленный осенью 2019-го, собрал более 220 заявок со всей Украины. Из них будет отобрано по 5 финалистов в двух категориях - от 7 до 10 лет и от 11 до 14.

Почетным послом фестиваля в этом году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

"Чилдрен Кинофест" проходит ежегодно с 2014-го. Организатор - компания "Артхаус Трафик". Миссия фестиваля - развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию фильмов. В прошлом году "Чилдрен Кинофест" состоялся с 31 мая по 9 июня в 24 городах Украины. Показы посетили почти 50 тысяч юных украинцев. Гран-при по итогам зрительского голосования получила анимационная лента "Похищенная принцесса" Олега Маламужа. В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признали "Лесную школу" Анны Зусмановской из Кривого Рога.