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четверг, 07 мая 2020 04:45

"Чилдрен Кинофест" состоится онлайн

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Автор: childrenkinofest.com
  На официальном постере нынешнего "Чилдрен Кинофеста" изображен символ фестиваля Совенок Чарли. Держит зонтик Тоторо из мультфильма "Мой сосед Тоторо" японского режиссера Хаяо Миядзаки. В 2020-м исполняется 35 лет со дня основания его анимационной студии «Гибли»
На официальном постере нынешнего "Чилдрен Кинофеста" изображен символ фестиваля Совенок Чарли. Держит зонтик Тоторо из мультфильма "Мой сосед Тоторо" японского режиссера Хаяо Миядзаки. В 2020-м исполняется 35 лет со дня основания его анимационной студии «Гибли»

VІІ Фестиваль искусства кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест" в этом году состоится онлайн. Пройдет с 29 мая по 7 июня.

Фильмы можно будет посмотреть бесплатно на официальном сайте фестиваля.

Показы конкурсной программы будут продолжаться в течение 7 дней - просмотреть их можно будет в любое удобное время. Фильм-ретроспектива и работы финалистов конкурса детских короткометражных лент, которые входят во внеконкурсную программу, будут доступны для просмотра как спецсобытия по расписанию - в течение одного дня.

"Карантин не позволяет провести фестиваль так, как мы привыкли - более чем в 20 городах Украины, с полными залами на тысячи и сотни маленьких зрителей. Но это не только вызовы, но и невероятные возможности - Совенок Чарли и "Чилдрен Кинофест" в этом году могут посетить каждый украинский дом", - говорится в заявлении организаторов мероприятия.

В конкурсную программу войдут картины для аудитории в возрасте от 4 лет, отобранные командой "Чилдрен Кинофеста" на крупнейших европейских киносмотрах для детей и подростков. Вне конкурса юные зрители продолжат знакомиться с историей кинематографа. В предыдущие годы эта секция представила ретроспективы первооткрывателей из мира кино - Чарли Чаплина, Бастера Китона, Лотты Райнигер, Жоржа Мельеса и братьев Люмьер.

Фильм, который станет победителем нынешнего "Чилдрен Кинофеста" выберет аудитория. После просмотра фильмов конкурсной программы зрителям будет предложено оценить свои впечатления.

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В рамках фестиваля в четвертый раз состоится Конкурс детских фильмов. Лауреатов определит жюри украинских кинематографистов. Генеральный продюсер Одесского международного кинофестиваля Юлия Синькевич, звезда сериала "Первые ласточки" актер Максим Самчик и аниматор Олег Маламуж, автор ленты-победителя 6-го "Чилдрен Кинофеста" "Похищенная принцесса". Зрителям показа детских короткометражек также предложат проголосовать онлайн и выбрать победителя в номинации "Приз зрительских симпатий" - авторы лучшего фильма в этой категории получат 10 тысяч гривен.

Четвертый конкурс детских лент, объявленный осенью 2019-го, собрал более 220 заявок со всей Украины. Из них будет отобрано по 5 финалистов в двух категориях - от 7 до 10 лет и от 11 до 14.

Почетным послом фестиваля в этом году стал музыкант, продюсер, автор песен и фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк.

"Чилдрен Кинофест" проходит ежегодно с 2014-го. Организатор - компания "Артхаус Трафик". Миссия фестиваля - развивать в Украине традицию совместных семейных просмотров кино и привлекать детей к созданию фильмов.

В прошлом году "Чилдрен Кинофест" состоялся с 31 мая по 9 июня в 24 городах Украины. Показы посетили почти 50 тысяч юных украинцев. Гран-при по итогам зрительского голосования получила анимационная лента "Похищенная принцесса" Олега Маламужа. В конкурсе короткометражных фильмов, снятых детьми, лучшей работой признали "Лесную школу" Анны Зусмановской из Кривого Рога.

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