Человек-ракета: у фильма об Элтоне Джоне появился трейлер

Терон Эджертон в образе Элтона Джона в фильме "Человек-ракета". Фото: The Hollywood Reporter

Опубликовали трейлер биографического фильма "Человек-ракета".

Терон Эджертон играет короля мелодий Элтона Джона, Джейми Белл ("Фантастическая четверка") - его коллегу, поэта и автора песен Берне Топина, Ричард Мэдден ("Игра престолов") - менеджера Джона Райда. Также в фильме появится Брайс Даллас Ховард, которая исполнит роль матери певца.

Историю обещают подать нестандартно и с невесомыми музыкальными номерами. Будет освещен путь музыканта с его первых карьерных шагов, с того момента, когда Джона звали еще Реджиналд Дуайт, и до пика славы - когда псевдоним Элтон Джон становится настоящим брендом.

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Опубликовали трейлер сериала "Возвращение домой", снятого в жанре психологического триллера. Главную роль в картине исполнила голливудская актриса Джулия Робертс. В ее карьере это первый многосерийный проект.