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среда, 21 августа 2019 12:18

Человек-паук может исчезнуть с киноэкранов

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Человек-паук может исчезнуть с киноэкранов
Marvel: Человек-паук может исчезнуть с киноэкранов. Фото с открытых источников.

Президент Marvel Studios Кевин Файги больше не будет продюсировать фильмы о супергерое Человеке-пауке, хотя последняя работа в этой серии "Далеко от дома" установила кассовый рекорд.

Студия, принадлежащая корпорации Disney, не смогла достичь соглашения с компанией Sony Pictures, которая владеет правами на персонажа, передает издание Deadline.

Это означает, что Файги не будет с двумя картинами про Спайдермена, которые сейчас на этапе работы. Это еще и угрожает выходом супергероя из числа персонажей расширенной киновселенной Marvel.

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В студии Disney предложили делить финансирования и прибыль от фильмов про Человека-паука пополам. Но Sony отвергла это предложение.

Файги, продюсер киновселенной Marvel стал невероятно успешным. Созданный под его руководством боевик "Мстители. Финал" - самый кассовый в истории, а "Человек-паук: Далеко от дома" обошел "бондиану" списке самых прибыльных проектов Sony.

На экране покажут славянского бога. Об этом Gazeta.ua рассказал главный сценарист украинско-словацкого исторического сериала "Славяне" Йозеф Колеяк из Словакии. Съемки проекта проходят в селе Деныши под Житомиром.

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