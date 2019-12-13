"Бумбокс" выпустили новый альбом

Фото Соня Плакидюк

"Бумбокс" выпустили вторую часть альбома "Таємний Код: Рубікон". Это седьмая студийная пластинка группы. На релизе семь песен.

"Малюнки на стінах" - песня, которую я исполняю под гитару в Одессе, во Львове, в Харькове по просьбе друзей уже задолго до выхода пластинки, - рассказывает фронтмен "Бумбокса" Андрей Хлывнюк.

- Песня, которую попросил для выхода на ринг один из наших чемпионов."Малюнки на стінах" - это не только обо мне, не только о победе. Это о римском "помни о смерти" в смысле люби жизнь.

Песни "Твій номер" и "Плющ" мы экранизировали вместе, как одну большую работу. Режиссер клипа Стас Гуренко. Как по мне "Твій номер" это самая светлая песня на этой пластинке. Не то, что я считаю все остальные темными, я их все люблю. Но в ней есть что-то такое, что заставило меня играть ее на концертах еще до того, как вторая часть появилась. Она о том, как в серые будни у людей иногда происходят встречи, которые дают им крылья лучше энергетические напитки, или новые машины, или успех на работе. Это песня о любви.

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Песню "Рубікон" считаю подарком, и диалогом с теми, кого я надеюсь только на время, а не навсегда, потерял по ту сторону линии фронта.

"Впало небо" - классическая бумбоксивська баллада. Если у вас разбито сердце, она вам его исцелить. Для того и от того написана. В ней мы использовали бэк-вокалы, не мои, что является необычным для "Бумбокса". Чуть ли не впервые это произошло. Там вместе играют и диджей, и барабанщик, и от этого, на мой взгляд, складывается очень интересная атмосфера.

Рабочее название песни "Плющ" была "Леся". Она на стихотворение Леси Украинки. Это, кроме низкого поклона классике украинской литературы, еще и работа, которая спасла меня от погуржения в глубокую депрессию. Иногда у всех в жизни происходят потери и это стихотворение об одной из таких. Я не исследователь творчества Леси Украинки, я не знаю, хотя следует поинтересоваться и я это обязательно сделаю, какую потерю имела в виду поэтесса: физическую или просто потерю любви, однако теперь это как эссенция, как лекарство от таких потерь. Я написал эту песню легко и хотел, чтобы она стала саундтреком украинского фильма, который так и называется "Леся". Я хочу, чтобы это кино вышло в свет.

Мы записали вместе с Сашей Чемеровым и его калифорнийской групой е The Gitas испанскую версию песни "Тримай мене". Так случилось, что у него в группе есть носители этого языка. Это был фантастический опыт, песня получила совсем другую окраску. На этом примере вы поймете, как язык может повлиять на музыкальное произведение, несмотря на то, что там ни слова ни музыка не изменились.

Когда работали над первым украиноязычным вариантом песни Саша прислал черновик, мне оставалось просто вставить туда еще немножко смысла. До этого я написал свой вариант слов. И в конце почти все пустил в стол, оставил один отрывок. О том, куда катится общество с соцсетями, не обращая внимания на реальную жизнь: "Щастя ретушоване в смартфонах. Вади наші в рамах золотих. Тисячі небачених знайомих. Мила моя, скажи, чи я один із них?". Пришлось выбирать между тем, что сам родил, и текстом коллеги. Быть объективным здесь трудно и спросить не у кого. Я услышал, насколько его песня глубокая - не только о сексуальных отношениях, но и морально-этические. Фишка Чемерова в том, что простыми словами способен донести глубину.

Турне-презентация второй части альбома "Таємний Код: Рубікон" группы "Бумбокс" запланировано на февраль 2020 года.