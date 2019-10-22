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вторник, 22 октября 2019 14:10

"Бумбокс" выпустил клип на песню "ДШ"
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Фото: Сергей Сараханов, Артур Радько

Группа "Бумбокс" опубликовала видео на песню "ДШ" с альбома "Таємний код: Рубікон. Частина 1". Клип на неё снимали в переходе возле станции киевского метро "Университет", на площадке "Кинодром" киностудии Довженко и на паркинге столичного ТЦ "Атмосфера".

Это третье видео "Бумбокса" от режиссера Станислава Гуренко. В июле 2018-го он смонтировал клип "Тримай мене", в апреле 2019-го вышла "Безодня" с Тиной Кароль.

"ДШ" — единственная русскоязычная композиция на пластинке "Таємний код: Рубікон. Частина 1".

"Это песня не только об одиноком отце с двумя детьми, — сказал солист группы Андрей Хлывнюк в интервью изданию Karabas Live. — Это попытка докричаться до людей по другую сторону линии фронта. Сказать им о том, что их ждет революционное или эволюционное изменение. Мне было важно, чтобы люди, которые не знают украинского языка, услышали и почувствовали месседж этой песни без перевода. Это очень интересный процесс — поиск языка, которая может максимально остро осветить смысл".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Группа "Тимпаче" выпустила альбом, который писала 10 лет

С 19 сентября продолжается всеукраинский тур группы "Бумбокс" в поддержку седьмого студийного альбома "Таємний код: Рубікон. Частина 1". Ближайший концерт состоится 26 октября в Запорожье.

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