"Бумбокс" сыграла концерт на границе с Крымом

Группа "Бумбокс" сыграла концерт на границе с аннексированым Крымом на пункте пропуска "Каланчак" в Херсонской области. Там был установлен баннер "Free Sentsov, Free Crimea".

Сцену развернули в сторону аннексированного полуострова, передает "Радио Свобода".

Таким образом музыканты требовали освобождения всех украинских политических заключенных из российских и крымских тюрем.

Автор: Громадське Послушать "Бумбокс" приехали около 400 человек.

Солист группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк перед началом концерта отметил, что группа не ожидала, что на админграницу приедут зрители.

"Мы назвали это "Концерт для земли", потому что не ожидали большого скопления людей. Хотелось играть просто в поле той территории, на которую мы не можем приехать свободно и сыграть", - сказал солист группы.

Послушать группу приехали около 400 человек. Все зрители стояли вдоль сцены.

Автор: Громадське Послушать "Бумбокс" приехали около 400 человек.

Безопасность контролировали представители полиции.

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7 июля лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк поддержал Сенцова во время выступления на киевском фестивале Atlas Weekend. А Сенцов в свою очередь написал письмо лидеру группы "Бумбокс" Хлывнюку.