"Бридко не бути гидким крокодилом, а бути тупим, як опосуми": Freel выпустил первый сингл нового альбома

Рэпер Freel выпустил клип на песню "Змея". Фото: пресс-служба музыканта

Музыкант и бывший участник рэп-группы из Черкасс "На Відміну Від" Андрей Freel выпустил песню "Змея".

"Наверное, уже все посмотрели "Душу". Главный герой доходит до цели жизни, но удовольствие не получает. Зато понимает, что больше кайфа может принести кленовый листочек, который прилетает тебе в ладонь, - пишет рэпер в Facebook. - Я часто думаю об этом, понимая, что подсознательно выбираю путь, и даже когда результат приходит, не слишком ему рад. Этот трек для меня, как терапия. Впрочем, как и многие другие. Что для вас важнее - путь к цели или результат?"

Это 1-й сингл со 2-го альбома исполнителя.

Режиссер клипа - Аннет Кочиш. Снимали на территории парка Unit City и в диггер-баре Vinylotheka.

Автор инструментала песни - саундпродюсер Стас Черный, известный сотрудничеством с Alyona Alyona, Jamala, Open Kids, LAUD, Kalush.

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"Центральный трек писал во время последних боев за Донецкий аэропорт", - говорит рэпер Андрей Freel про 1-й сольный альбом "Спалах". Он вышел в 2018-ом, содержит 14 треков.