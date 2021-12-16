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четверг, 16 декабря 2021 13:32

Брежнева-космонавт в нижнем белье отправилась на неизведанную планету

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Брежнева-космонавт в нижнем белье отправилась на неизведанную планету
Вера Брежнева представила космический клип на песню "Тихо". Фото: кадр с видеоработы

Артистка Вера Брежнева выпустила космический клип на трек "Тихо". Режиссер клипа - Сергей Солодкий. Идея видеоработы принадлежит самой Брежневой и ее мужу-продюсеру Константину Меладзе.

Музыкальной новостью звезда поделилась в Instagram. По сюжету героиня певицы прилетела на неизведанную планету. Там космонавтка остается наедине со своими мыслями. Съемки продолжались 25 часов.

Артистка объяснила, что ее новый клип на песню "Тихо" является аллегорией космического одиночества.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Я вам бажаю щастя". Наталья Валевская в новой песне рассказала о сложном периоде в жизни

Исполнительница 39-летняя Вера Брежнева представила mood видео на римейк трека "Не надо". Певица "сделала косплей" на саму себя из 2000-х, когда пришла в группу "ВИА Гра". Звезда позировала в сексуальных образах в ролике. Макияж для Брежневой сделал визажист, работавший с ней 19 лет тому назад.

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