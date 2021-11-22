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Вера Брежнева в соблазнительном мини &quot;закосплеила&quot; себя с 2000-х
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понедельник, 22 ноября 2021 11:40

Вера Брежнева в соблазнительном мини "закосплеила" себя с 2000-х
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Вера Брежнева выпустила mood видео на римейк трека "Не надо"
Фото: предоставлено пиар-агентом певицы
Вера Брежнева выпустила mood видео на римейк трека "Не надо"
Вера Брежнева выпустила mood видео на римейк трека "Не надо"
Вера Брежнева выпустила mood видео на римейк трека "Не надо"
Вера Брежнева выпустила mood видео на римейк трека "Не надо"

Исполнительница 39-летняя Вера Брежнева представила mood видео на римейк трека "Не надо". Певица "сделала косплей" на саму себя с 2000-х, когда пришли в группу "ВИА Гра".

Звезда позировала в сексуальных образах в ролике. Макияж для Брежневой сделал визажист, работавший с ней 19 лет назад.

"Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг в группу "ВИА Гра", которая изменила мою жизнь. На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое, с легкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции испытывали. Это было незабываемо", - поделилась она.

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Певица 39-летняя Вера Брежнева презентовала видеоработу на песню "Розовый дым". Опубликовали клип на официальной YouTube-страничке лейбла Meladze Music.

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