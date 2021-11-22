Вера Брежнева в соблазнительном мини "закосплеила" себя с 2000-х

Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

Исполнительница 39-летняя Вера Брежнева представила mood видео на римейк трека "Не надо". Певица "сделала косплей" на саму себя с 2000-х, когда пришли в группу "ВИА Гра".

Звезда позировала в сексуальных образах в ролике. Макияж для Брежневой сделал визажист, работавший с ней 19 лет назад.

"Именно в этот день, 22 ноября, 19 лет назад я пришла на кастинг в группу "ВИА Гра", которая изменила мою жизнь. На съемке сработала машина времени, и я будто вернулась в прошлое, с легкостью вспомнила, как мы тогда позировали, какие эмоции испытывали. Это было незабываемо", - поделилась она.

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Певица 39-летняя Вера Брежнева презентовала видеоработу на песню "Розовый дым". Опубликовали клип на официальной YouTube-страничке лейбла Meladze Music.