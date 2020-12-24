Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали" - кинообозреватель

Автор: Валерий Шмаков "Я хотела разобраться, как общаться с солдатами, чтобы своими вопросами не нанести им боль", - говорит Марьяна Янкевич

Переживание воинами травмы войны - тема, важная и актуальная в Украине сейчас как никогда. О ней практически никто не говорит, а это часть нашего общества. Кинообозреватель Марьяна Янкевич рассказывает о фильме "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, который один из немногих обратился к этой сложной теме.

"Фильм рассказывает о жизни Донбасса после будущей победы Украины в войне с Россией и возвращения оккупированных территорий. В "Атлантиде" события развиваются в 2025 году, "через год после окончания войны". Роли в фильме сыграли только непрофессиональные актеры - ветераны АТО и волонтеры.

Меня бесят все эти артхаусные фильмы своей незавершенностью и открытым финалом: каждый раз какая-то недоговоренность. Я очень люблю завершены финалы, с выразительной точкой. Мне кажется, в таких случаях режиссер должен иметь позицию, а не оставляет делать выводы зрителю.

"Атлантида" тоже не до конца завершена. Но она больше - документалистика. Документальные фильмы всегда практически не имеют завершения - они дают тему, над которой стоит задуматься, увидеть ее со стороны и сделать для себя выводы.

В "Атлантиде" есть два образа: воина, который покончил жизнь самоубийством, и воина, который нашел себя и все-таки продолжил жить. Ему эта тема болит, его беспокоит то, что происходит с нашими воинами. И эта тема важна. О ней практически никто не говорит, а это часть нашего общества.

Военных в плену очень пытают. Чтобы не попасть в плен и избежать пыток, боец ​​себе наколол Шевченко, чтобы не сомневаться, если придется себя убить, и не попасться в руки врагам живым

Мне трудно говорить о войне. Я с ней не сталкивалась в реальности. Но мне всегда было интересно поговорить с воинами, понять, как с ними общаться. Когда проходят солдаты мимо, я что-то хочу им сказать, но нужны ли мои слова им? Ты не знаешь, как с ними общаться. Просто не можешь их понять, потому что вы на разных уровнях психологической стабильности. Они пережили гораздо больше. И это вызывает во мне комплексы.

Я хотела разобраться, как общаться с ними, чтобы своими вопросами не нанести боль солдатам. Что чувствуют они после войны, как они чувствуют себя в этом обществе и в чем они нуждаются. После общения с ветераном Иваном Полтавцом и другими людьми с передовой я поняла, что в разговоре с ними надо подбирать слова и понимать контекст. Даже отдельные сова или определения также могут провоцировать.

Бойцы очень часто в гражданской жизни сталкиваются с ситуацией: "Мы вас туда не посылали". Об этом мне рассказывал и Иван, и Лена Герасимьюк, которая участвовала как парамедик в миссии по захвату Цемаха. Она лечилась от посттравматического синдрома, много рассказала о том, что чувствовала в то время. Ивану "а мы вас туда не посылали" сказали в аптеке, а Лена услышала это от врача, когда с постравматическим синдромом приехала лечиться в больницу. У девушки тогда были суицидальные мысли.

Кадр с фильма Атлантида"

Также с говорила с гражданским человеком Павлом, который попал в плен к деенеровцам на три месяца. Это совсем другое видение ситуации, чем у военных. Это совершенно разные психотипы, другие травмы. Павел говорил, что он постоянно молился, их запугивали. И когда он приехал на украинскую территорию, сказал, что он просто был счастлив и благодарен, что он жив.

Солдаты жестче. Валерий Ананьев в одном интервью рассказывал, почему сделал наколку Шевченко себе на руку. Военных в плену очень пытают. Чтобы не попасть в плен и избежать пыток, он себе наколол Шевченко, чтобы не сомневаться, если придется себя убить, и не попасться в руки врагам живым. У бойцов у каждого есть граната, которую они держат исключительно для себя, чтобы подорваться в случае чего. У солдат восприятие ситуации работает совсем по-другому. Когда ты сидишь постоянно под обстрелами, у тебя притупляются чувства. Поэтому они по-другому воспринимают эту ситуацию, чем обычный гражданский, который вдруг попал бы на фронт. Гражданский человек воспринимает все труднее, но все же имеет меньше рисков, чем солдат.

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Это реальность. Нам надо понимать теперь, как в ней действовать ", - поделилась Марьяна Янкевич.

Украинский фильм "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича получил главный приз на Венецианском кинофестивале во второй по значимости конкурсной программе — "Горизонты". Победа "Атлантиды" Васяновича стала самым большим успехом украинского кинематоргафа в истории независимой Украины.