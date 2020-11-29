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воскресенье, 29 ноября 2020 08:30

"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день

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&quot;Богемную рапсодию&quot; пели по 12 часов в день
Продюсеры считали, что песня продолжительностью 6 минут никогда не станет хитом. Bohemian Rhapsody группы Queen же стала одним из самых продаваемых синглов всех времен. Фото: Pinterest

29 ноября 1975 года песня Bohemian Rhapsody группы Queen вышла на первое место в британськом чарте. Продержалась в лидерах на протяжении следующих девяти недель.

Bohemian Rhapsody - шестиминутная сюита, ​​состоящая из нескольких разделов без припева: введение, сегмент баллады, оперный переход, хард-роковая партия и рефлексивная кода.

Песню написал вокалист Фредди Меркьюри, в своем доме в Лондоне. Запись начали 24 августа 1975-го в Rockfield Studio 1, у Монмута, Южный Уэльс. До этого репетировали 3 недели. Столько же записывали. Участники группы выполняли свои части вокала от десяти до двенадцати часов в день. В некоторых частях содержатся более 180 различных повторений. Меркьюри играл на том же рояле, что и Пол Маккартни для Hey Jude.

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Это первая композиция Queen, которая вошла в ТОП-10 в чартах Великобритании и США. Также это единственная песня в истории, которая дважды возглавляла британские чарты на Рождество.

До 1976-го продали миллион копий сингла. В списке "500 лучших песен" по версии журнала Rolling Stone занимает 166 место.

24 октября 2018-го в прокат вышел фильм "Богемная рапсодия", рассказывает о группе Queen и Фредди Меркьюри. Номинировали на "Оскар", где среди пяти номинаций одержал победу в трех: "Лучший актер", "Лучший звуковой монтаж" и "Лучший звук".

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Дата
29
ноября

"Богемную рапсодию" пели по 12 часов в день

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