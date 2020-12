Боб Дилан продал права на все песни

За свою карьеру Боб Дилан продал 125 млн пластинок по всему миру. Выступает 100 раз в год. Поэтому договор с Universal оценивают в более 300 миллионов долларов. Может стать самой прибыльной за десятилетие. Фото: BBC

79-летний американский певец Боб Дилан продал авторские права на свои песни лейблу Universal Music.

Компания приобрела каталог из 600 композиций Дилана. В частности Blowin 'In The Wind, Knockin' on Heaven 's Door, Murder Most Foul.

За свою карьеру музыкант продал 125 млн пластинок по всему миру. Выступает 100 раз в год. Поэтому газета New York Times оценивает сделку в больше 300 миллион долларов. Может стать самой прибыльной за десятилетие. Официально же финансовые детали не разглашали.

Как пишет Bloomberg, в последние годы права на музыку стремительно растут в цене благодаря появлению стриминговых сервисов.

"Для поклонников творчества Боба Дилана ничего не изменится, - говорит корреспондент BBC Марк Сэвэдж. - Его музыка так же будет доступна на стриминовых платформах, компакт-дисках и пластинках. Но денежные потоки будут направлены в другую сторону.

Отныне именно Universal Music будет получать доход от обширного каталога песен Дилана. То есть каждый раз, когда по радио будет звучать Just Like A Woman или Make You Feel My Love, или же эти песни будут использоваться в кино и записываться другими исполнителями, компании будут начислять авторские выплаты.

В обмен Боб Дилан получает единовременную выплату, размер которой оценивается в промежутке от 200 до 450 млн долларов. Ни сам музыкант, ни Universal не оглашают стоимость контракта".

"Кто из украинских поэтов мог бы получить Нобелевскую премию? Да он и получил - Боб Дилан, родом из Одессы, - говорит режиссер, писатель, музыкант Александр Фразе-Фразенко для журнала "Країна". Дилан получил Нобелевскую премию по литературе 2016-го "за создание нового поэтического представления в большой американской песенной традиции". Его бабушка и дед по отцовской линии, Зигман и Анна Циммерман, эмигрировали из Одессы в Соединенные Штаты в связи с еврейскими погромами 1905 года".